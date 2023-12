Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco disponibile su Netflix da oggi

Zack Snyder ha alimentato con cura l'hype intorno al suo nuovo progetto, un film fantascientifico in due parti intitolato Rebel Moon, e finalmente possiamo farci un'idea. A partire da oggi, 22 dicembre, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è disponibile su Netflix.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è una saga che trasporterà i fan in un universo fantascientifico completamente nuovo in cui una giovane combattente per la libertà di nome Kora deve difendere il suo pianeta adottivo da intrusi ostili insieme a una banda di guerrieri e mercenari in cerca di giustizia selezionati con cura.

Rebel Moon: una nuova foto del film

Tutti i dettagli su Rebel Moon

Scritto e diretto da Zack Snyder con la collaborazione di Shay Hatten e Kurt Johnstad, Rebel Moon è un'epopea fantascientifica in due parti. A Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco seguirà il 19 aprile 2024 Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice.

Costato 166 milioni di dollari, Rebel Moon - Parte 1 uscirà dapprima in versione PG-13 così come la Parte 2, ma Zack Snyder ha annunciato l'arrivo di una versione vietata ai minori molto più violenta e con contenuti sessuali espliciti. Entrambi i film in versione censurata dureranno un'ora di più e conterranno "ampie porzioni di film radicalmente diverse".

Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: "Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere"

La sinossi di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco

Come svela la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, dopo un atterraggio di fortuna su una luna nei confini più remoti dell'universo, Kora (Sofia Boutella), una straniera dal passato misterioso, inizia una nuova vita in un pacifico insediamento di contadini. Ma presto diventa la loro unica speranza di sopravvivenza quando il tirannico reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l'ammiraglio Noble (Ed Skrein), scoprono che i contadini hanno involontariamente venduto i loro raccolti ai leader Bloodaxes (Cleopatra Coleman e Ray Fisher) di un feroce gruppo di ribelli braccati dal Mother World.

Con il compito di trovare combattenti disposti a rischiare la vita per difendere la gente di Veldt, Kora e Gunnar (Michiel Huisman), un contadino ingenuo e ignora della realtà della guerra, viaggiano in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxes e riuniscono una piccola banda di guerrieri in cerca di redenzione lungo il cammino: Kai (Charlie Hunnam), un pilota e mercenario, il Generale Titus (Djimon Hounsou), un leggendario comandante, Nemesis (Doona Bae), una maestra spadaccina, Tarak (Staz Nair), un prigioniero dal passato regale, e Milius (E. Duffy), un combattente della resistenza.

Di nuovo a Veldt, Jimmy (Anthony Hopkins), un antico protettore robotico nascosto dietro le quinte, si risveglia con un nuovo scopo. Ma i rivoluzionari del gruppo appena formato dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altro e combattere come un'unica entità prima che gli eserciti del Mother World arrivino a distruggerli.

Cast da urlo

Per Rebel Moon Zack Snyder ha riunito un super team di star composto da Sofia Boutella, Ed Skrein, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Fra Fee, Michiel Huisman e Sir Anthony Hopkins (che dà voce a un vecchio robot da combattimento di nome Jimmy. Con loro Ray Fisher, Bae Doona, Staz Nair, Jena Malone, Corey Stoll, Cary Elwes, Stuart Martin, Alfonso Herrera e Cleopatra Coleman.

La storia è stata concepita da Snyder come proposta di soggetto per la Lucasfilm. "Sono stato io a dire 'Datemi le chiavi e lasciatemi fare un giro'", ha detto Snyder durante il podcast Happy Sad Confused nel 2021. "Ne abbiamo parlato, ma il progetto non si è mai realizzato. Lo stavo sviluppando al di fuori dell'universo di Star Wars, per conto mio, come una storia di fantascienza. E in effetti lo è, la storia non è cambiata."

Rebel Moon live twitch con Movieplayer e Multiplayer.it

Vi aspettiamo per discuterne insieme oggi alle 17:00 in live su Twitch. A dirigere la live sarà Valentina Ariete insieme a Lorenzo Fazio di Multiplayer. In questa occasione avremo modo di affrontare alcuni temi affrontati dal film e parleremo delle origini, delle intenzioni e di tutto l'universo Snyder in continua espansione. Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch!