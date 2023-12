Rebel Moon debutta su Rotten Tomatoes: record disastroso per il film di Zack Snyder

Rebel Moon, il nuovo kolossal sci-fi diretto da Zack Snyder e prodotto da Netflix in uscita il 22 dicembre, ha debuttato sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes con un record disastroso. Al momento della scrittura di questo articolo, la prima parte - intitolata "Figlia del Fuoco" - ha raccolto solamente il 9% di voti positivi su un totale di 22 recensioni; questo segna il punteggio peggiore della carriera di Snyder, con Sucker Punch che era il precedente più basso al 22%. Tuttavia, è probabile che questo punteggio aumenti man mano che verranno aggiunte più recensioni. La seconda parte - intitolata "La Sfregiatrice" - debutterà sulla piattaforma di streaming il 19 aprile.

Rebel Moon era nato inizialmente come idea per un film di Star Wars, bocciata da Lucasfilm e poi sviluppata da Snyder come soggetto originale. È un'avventura spaziale da un pianeta all'altro, che racconta il tentativo di una guerriera solitaria di radunare i membri di una pacifica colonia agricola contro un malvagio impero galattico. Il film segna la seconda grande collaborazione di Snyder con Netflix dopo Army of the Dead del 2021.

"Sotto molti aspetti è meglio per il film che alla fine lo abbia dovuto girare al di fuori dell'universo di Star Wars, perché penso che ci siano molte regole del canone di Star Wars che avrei dovuto infrangere," ha detto Zack Snyder durante un'intervista con IGN. "Per me sarebbe stata una gabbia. Quindi alla fine farlo in autonomia mi ha permesso di essere molto più strano."

Il regista ha poi parlato del processo di world-building: "Abbiamo dovuto creare una spiegazione per tutto. I miti che stavamo iniziando a creare attorno ai dettagli del mondo. Sono stati i dettagli del mondo che hanno davvero avviato il processo di costruzione di una realtà reale, coesa e miticamente coerente. Era difficile. È stato complicato e difficile."