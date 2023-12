Rebel Moon, Zack Snyder: 'Il director's cut è un film completamente diverso'

Manca un giorno all'arrivo su Netflix di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, opera fantascientifica in due parti il cui primo film approderà in streaming il 22 dicembre, mentre la seconda parte, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, seguirà il 19 aprile. Visto il punteggio non proprio confortante di Rotten Tomatoes, l'esordio della nuova fatica di Zack Snyder si presenta in salita, ma il regista garantisce che il director's cut sarà un film completamente diverso.

Rebel Moon: una nuova foto del film

Come evidenzia anche la nostra nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, una delle lamentele più comuni riguarda il montaggio del film, apparentemente così incerto da essere al limite dell'incoerenza. Ma Snyder assicura che la versione senza censure, che arriverà nel corso del 2024, conterrà ciò che in apparenza manca ai due film PG-13.

Rebel Moon: la parte 1 su Netflix dal 22 dicembre, ma si attende la versione senza censure "più pulita"

Rebel Moon: una nuova foto del film

In una nuova intervista con AP Wire, il regista spiega che le due pellicole in uscita nel 2024 "non saranno una versione estesa di questo film. È quasi un film diverso. È quasi un universo diverso in cui vive la versione senza censure rispetto a questo film. Il motivo è che è qualcosa di filosofico girare il director's cut di un film prima di finire la versione PG-13. Tutti i miei director's cut esistono come risposta alle cose che mi è stato chiesto di eliminare dalla versione cinematografica, giusto? Con Rebel Moon, quella richiesta non è mai stata fatta. Sapevamo che sarebbe stato un film PG-13. Nel profondo del mio cuore, ho sempre desiderato che fosse classificato come R, ma ti rendi conto di queste dimensioni e del costo di un film e dici, 'Beh, non è responsabile chiedere una cosa simile'".

Zack Snyder specifica, inoltre, di essere "un buon partner da questo punto di vista. Si è trattato di un'idea di Netflix, hanno detto 'E se facessimo una doppia versione? Prepara la versione PG-13 e poi sbizzarrisciti con l'altra versione. Non ci interessa'. Questa è una cosa che non avevo mai sperimentato prima d'ora."