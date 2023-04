Zack Snyder svela tutti gli appuntamenti del Full Circle Justice League 2023, al via oggi

Il programma completo del Full Circle Justice League 2023, che ripercorrerà la storia dei tre cinecomic realizzati da Zack Snyder per DC e prenderà il via oggi alle 17:45, ecco come seguirlo in streaming.

Zack Snyder ha svelato il programma completo dell'evento Full Circle Justice League 2023, che prenderà il via tra poche ore. Snyder è pronto a celebrare il suo lavoro con DC in un nuovo evento speciale rivolto ai fan che è stato soprannominato Full Circle. Questo evento vedrà tutti e tre i film DC diretti da Zack Snyder proiettati per i fan con q&a dal vivo, merchandising esclusivo e altro ancora.

Il regista ha ricevuto la benedizione da Warner Bros. per organizzare l'evento dedicato all'America Foundation for Suicide Prevention (AFSP) dopo aver perso sua figlia Autumn Snyder, morta suicida durante la produzione di Justice League.

Il programma dell'evento Full Circle di Zack Snyder

Il programma ufficiale dell'evento organizzato da Zack Snyder, il Full Circle, offrirà la possibilità al pubblico di seguire panel e incontri sulla trilogia DC del regista dal vivo o in streaming. Naturalmente è stato anticipata la presenza di alcuni ospiti, che interverranno al fianco del cineasta per parlare del suo lavoro con DC.

Venerdì 28 aprile

Ore 17:45 (ora italiana) - L'uomo d'acciaio

A dare il via ai festeggiamenti di Full Circle ci saranno la proiezione e un panel dal vivo incentrati sul debutto DCEU di Zack Snyder, L'uomo d'acciaio. I fan potranno fare domande su come è nata la prima avventura di Henry Cavill nei panni di Superman. Con il cattivo del film, il generale Zod (interpretato da Michael Shannon) destinato a fare ritorno sul grande schermo in The Flash, la star DC potrebbe fare un'apparizione in questo Q&A.

Sabato 29 aprile

Ore 15:15 (ora italiana) - Batman v Superman: Dawn of Justice

La giornata di sabato sarà dedicata al revival di Batman v Superman: Dawn of Justice.Il panel potrebbe prevedere il coinvolgimento di grandi nomi per parlare dell'epopea DC che vede tra le star Henry Cavill, Ben Affleck e Gal Gadot.

Domenica 30 aprile

Ore 14:30 (ora italiana)- Zack Snyder's Justice League

Vista l'uscita in streaming, Full Circle permeterrà ai fan presenti in loco di godere della visione dei 242 minuti della Zack Snyder's Justice League sul grande schermo. Questo panel dal vivo offrirà scorci su come Snyder è riusciuto a dar corpo alla sua visione della Justice League e su come ha concluso la sua collaborazione con DC nel 2021.

Tutti i live streaming possono essere visualizzati sul sito web ufficiale dell'evento Full Circle.