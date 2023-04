Justice League: Zack Snyder pubblica nuove foto dietro le quinte dei suoi film DC

Attraverso il social network Vero, sul quale è sempre molto attivo, Zack Snyder ha pubblicato alcuni scatti dei dietro le quinte dei suoi film DC, ovvero L'uomo d'acciaio, Batman V Superman e Justice League.

Trovate gli altri scatti sul sito di ComicBookMovie.

Le foto sembra siano state scattate durante le prove dei costumi per ogni film, anche se scatti come questi vengono spesso utilizzati anche per il marketing. La maggior parte dei riflettori sono per il Superman di Henry Cavill, ma anche il Lex Luthor di Jesse Eisenberg. Inoltre, vediamo Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Amy Adams in quelli di Lois Lane e Michael Cassidy, l'attore che nel 2016 ha interpretato per pochi minuti l'agente della CIA Jimmy Olsen.

Nonostante le vare campagne mediatiche dei sostenitore di Snyder con il trend social #RestoreTheSnyderVerse, l'universo narrativo del DCEU verrà completamente resettato alla fine di The Flash, film che uscirà nelle sale il prossimo giugno e che vedrà la presenza anche del Batman di Michael Keaton.

Dopodiché toccherà a James Gunn ricominciare tutto da capo: in questi giorni è iniziata la pre-produzione di Superman: Legacy, che arriverà nelle sale nel 2025 dando il via al DC Universe al cinema.