Zack Snyder posta una foto con la sua versione di The Boys ed è subito voglia di SnyderVerse

Zack Snyder si diverte a usare i social media giocando con le immagini e anche con le parole, il tutto per la gioia dei suoi fan. Di recente il regista ha postato una foto dei membri del cast di Justice League con un riferimento alla serie Prime Video The Boys che ha riacceso nei suoi follower la speranza di un ritorno dello SnyderVerse.

Zack Snyder pubblica la foto del cast maschile di Justice League "a tema" The Boys

La foto pubblicata da Zack Snyder, accompagnata semplicemente dalla scritta The Boys, ritrae i membri maschi del cast di Justice League. Da sinistra versa destra vediamo Jason Momoa, Ezra Miller, Ben Affleck, Ray Fisher e Henry Cavill, interpreti, rispettivamente, di Aquaman, Flash, Batman, Cyborg e Superman nello SnyderVerse.

La didascalia della foto recita semplicemente The Boys, riferimento alla serie Prime Video di cui sta andando attualmente in onda la quinta e ultima stagione. La foto ha già ricevuto oltre 72.000 like su Instagram.

I fan chiedono il ritorno dello SnyderVerse

Le reazioni dei fan di Snyder alla foto pubblicata non si sono fatte attendere. Un utente ha commentato: "Abbiamo bisogno che i ragazzi tornino insieme #RestoreTheSnyderVerse". Un altro utente ha elogiato l'era del DCEU e ha commentato: "Che epoca fantastica per essere vissuta e assistere a tanta grandezza!". Un terzo follower ha esortato Zack Snyder a riunire il cast scrivendo: "Fai qualcosa con loro. Sono stufo dei tuoi post sulla Justice League. Non darci false speranze, signor @zacksnyder".

Non sono mancate le incitazioni al ritorno dello SnyderVerse. Si va dal classico "Riportateli indietro e #RestoreTheSnyderverse" al più fantasioso "Fate il Batfleck film", un altro fan ha chiesto la stessa cosa ma più cortesemente scrivendo: "Cast perfetto. Se mai ne avrai l'occasione, per favore realizza questo: Justice League Dark: Apokolips War."

E c'è anche, in preda alla nostalgia, ha scritto: "Non li vedremo mai più così... Non me l'aspettavo e mi ha colpito profondamente". Un altro utente ha commentato: "Che bel momento di speranza è stato. Vorrei che avessi avuto un'opportunità di realizzare il tuo sogno...".