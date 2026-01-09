Ben Affleck versione Batman Knightmare nella foto di Zack Snyder: "La speranza è quasi estinta"

Di tanto in tanto Zack Snyder attinge all'archivio di foto scattate sul set dei film DC da lui diretti per infiammare i suoi fan, che sperano in un suo ritorno nel nuovo DCU. L'ultima foto fa parte della timeline dell'incubo di Batman e ritrae il personaggio di Ben Affleck con indosso il caratteristico costume.

"Bruce Wayne, in fuga in un futuro distrutto, braccato dai Parademoni e da sapete chi. Un mondo perduto. Un'ultima scommessa. Un'unica possibilità di rimandare Flash indietro e resettare tutto. Da Zack Snyder's Justice League, la linea temporale dell'incubo in cui la speranza è quasi estinta", si legge nella didascalia del post.

I nostalgici del mondo DC dipinto da Zack Snyder sperano in un suo ritorno

Il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck è apparso insieme a diversi altri personaggi, tra cui Deathstroke (Joe Manganiello), Cyborg (Ray Fisher) e Joker (Jared Leto) nella scena dopo i titoli di coda di Zack Snyder's Justice League. Parte di questa scena mostra, infatti, il futuro alternativo (e cupissimo) del cosiddetto Knightmare. Questa trama sarebbe proseguita se a Zack Snyder fosse stata data l'opportunità di tornare a dirigere un seguito del film, cosa che al momento non è accaduta nonostante il sostegno dei suoi fan.

Snyder, però, non demorde e continua ad alimentare l'hype pubblicando nuove foto inedite scattate sul set mentre lavora a nuovi progetti. Il più recente è il thriller The Last Photograph, ambientato in Sud America, che ruota attorno a un uomo alla disperata ricerca dei nipoti, scomparsi dopo l'omicidio dei genitori. L'unica pista concreta è un fotografo, testimone involontario dei killer: una figura ambigua, segnata dalla dipendenza e da un passato di guerra.

"Sapete, sono un libro aperto. Sento davvero che, se i personaggi fossero trattati con rispetto e mitologicamente corretti, potrei anche tornare" ha detto il regista lo scorso anno in risposta a un quesito sul suo possibile ritorno nel DCU. "Vediamo cosa succederà. Sono piuttosto emozionato. Voglio dire, avremo Superman molto presto, quindi vedremo come sarà."

Quando su Threads gli è stato chiesto se avesse letto i commenti di Snyder sul suo "entusiasmo per il DCU", Gunn ha risposto: "Non li avevo visti, ma lo sapevo già perché mi ha scritto. Mi è stato di incredibile supporto durante tutto questo processo."