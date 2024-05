Young Sheldon: ecco perché Jim Parsons non voleva comparire nel finale

Come saprete, Jim Parsons tornerà nei panni di Sheldon Cooper nel gran finale di Young Sheldon. Tuttavia, l'attore era inizialmente contrario alla sua apparizione, ma poi si è convinto ad accettare.

Il prequel di The Big Bang Theory è tornato indietro alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 per esplorare come Sheldon sia diventato lo scienziato introverso e socialmente inetto visto all'inizio della serie originale. Parsons funge da narratore della serie, ma non è mai apparso sullo schermo. Le cose cambieranno con il finale di Young Sheldon.

In un'intervista concessa a People, Parsons ha ammesso che una sua apparizione sullo schermo in Young Sheldon non è sempre stata nei piani. Sebbene fosse titubante all'idea di tornare a interpretare fisicamente il personaggio, alla fine il significato emotivo molto profondo dietro la sua scena e il modo in cui questa aggiunge un ulteriore livello alla sua esperienza in The Big Bang Theory lo hanno convinto ad accettare.

Young Sheldon: Jim Parsons in una foto della puntata finale

"Quando me l'hanno chiesto per la prima volta ho esitato leggermente, perché pensavo di non voler più interpretare il personaggio. Ma il modo in cui l'hanno scritto è stato così toccante che alla fine è stato come una piccola aggiunta alla mia esperienza con lui. È stato come se avessi ricevuto in dono l'opportunità di chiudere una seconda volta con il personaggio, ed è stato un vero piacere".

Young Sheldon 7, Iain Armitage e Jim Parsons: ecco i due Sheldon Cooper insieme sul set

Young Sheldon ha costantemente battuto il record di ascolti per la CBS, proprio come The Big Bang Theory prima di lei. Nella sua ultima stagione, la serie rimane la serie comedy più vista in prima serata. Tenendo conto dei 35 giorni di visione su tutte le piattaforme, la stagione 7 ha registrato 12,9 milioni di telespettatori su rete fissa e in streaming, con un aumento del 19% rispetto all'anno scorso.

Il gran finale di Young Sheldon andrà in onda sulla CBS il 16 maggio prossimo.