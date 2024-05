Young Sheldon: primo sguardo al ritorno di Jim Parsons e Mayim Bialik nel finale della serie

Diciassette anni dopo la prima di The Big Bang Theory, Jim Parsons tornerà a interpretare l'iconico ruolo di Sheldon Cooper in Young Sheldon. La CBS ha diffuso le prime immagini di Parsons e Mayim Bialik che interpreta Amy Farrah Fowler, in vista del finale della serie che sarà trasmesso in anteprima negli Stati Uniti il 16 maggio.

Le immagini mostrano Sheldon (Parsons) che guarda il suo computer mentre sua moglie Amy (Bialik) si trova alle sue spalle. Una seconda immagine mostra Parsons che sorride tra sé e sé mentre si avvia a chiudere il portatile. L'ultima volta che Parsons e Bialik sono apparsi in questi ruoli è stato nel 2019 durante il finale di serie di The Big Bang Theory.

Oltre a essere produttore esecutivo di Young Sheldon, Parsons è stato la voce narrante della serie nel corso delle sue sette stagioni. Anche la Bialik è apparsa come voce fuori campo in due episodi della serie. Tuttavia, il finale segnerà il primo ritorno in scena di questi personaggi.

First look at Mayim Bialik and Jim Parsons reunion in the series finale of #YoungSheldon https://t.co/u905ES9RRw pic.twitter.com/reMKQBipkD — The Hollywood Reporter (@THR) May 6, 2024

Young Sheldon: un'immagine della serie

La serie spin-off

Young Sheldon ha costantemente battuto il record di ascolti per la CBS, proprio come The Big Bang Theory prima di lei. Nella sua ultima stagione, la serie rimane la commedia più vista in prima serata. Tenendo conto dei 35 giorni di visione su tutte le piattaforme, la stagione 7 ha registrato 12,9 milioni di telespettatori su rete fissa e in streaming, con un aumento del 19% rispetto all'anno scorso.

Anche se Young Sheldon sta per finire, l'universo di Big Bang Theory continuerà a vivere. Nel gennaio del 2024, la CBS ha annunciato un secondo spinoff di Chuck Lorre, incentrato su Georgie e Mandy , la serie è stata ideata da Lorre, Steven Molaro e Steve Holland e seguirà la vita del fratello maggiore di Sheldon, George "Georgie" Cooper Jr. (Montana Jordan), di sua moglie Amanda "Mandy" McAllister (Emily Osment) e della loro bambina CeeCee. Lo spinoff dovrebbe debuttare sulla CBS nell'autunno del 2024.