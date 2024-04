Young Sheldon 7, Iain Armitage e Jim Parsons: ecco i due Sheldon Cooper insieme sul set

I due attori sono apparsi insieme in un video dal set degli ultimi episodi della serie

Iain Armitage e Jim Parsons sono apparsi insieme in un video dal set degli ultimi episodi di Young Sheldon, che come annunciato prevedranno il ritorno del personaggio di Parsons.

Il video offre un'anticipazione del grande ritorno di Jim Parsons nei panni dell'adulto Sheldon Cooper, diversi anni dopo aver interpretato il ruolo per l'ultima volta in The Big Bang Theory.

Dopo la fine delle riprese di Young Sheldon, è stato condiviso un video sull'account TikTok ufficiale della serie di successo. Armitage, che ha interpretato il giovane Sheldon nella serie, ha scherzato sul fatto che c'è un "nuovo filtro" che voleva provare sul suo telefono per valutare il suo aspetto da grande. Dopo aver applicato il "filtro", Armitage si è trasformato in Parsons, giocando sul fatto che i due attori hanno interpretato lo stesso personaggio in età diverse.

Parsons è stato la voce narrante di Young Sheldon e l'attore è anche produttore esecutivo della serie. Tuttavia, non è mai apparso fisicamente nel ruolo di Sheldon in nessun momento della serie. Le cose cambieranno con il finale: è stato infatti rivelato che Parsons tornerà a vestire i panni di Sheldon Cooper insieme a Mayim Bialik nel ruolo di sua moglie Amy. È la prima volta che Parsons interpreta fisicamente Sheldon dopo la fine di The Big Bang Theory nel 2019.

"È stato incredibile", ha confessato di recente Armitage, che ha raccontato di aver visto Parsons riprendere il suo ruolo di Sheldon sul set. "È stato come assistere a una reunion, vederli di nuovo insieme. Si conoscono così bene e recitano così bene insieme. Sapevano come muoversi l'uno con l'altro, il che è stato meraviglioso da osservare. Penso che sia il signor Jim che la signorina Mayim si siano divertiti, quindi è stato bello".

Il gran finale di Young Sheldon andrà in onda sulla CBS il 16 maggio prossimo.