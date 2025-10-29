Young Avengers doveva far fuori Kang... almeno fino al clamoroso colpo di scena finale

Uno dei due sceneggiatori che stava scrivendo il film dedicato ai Giovani Vendicatori ha ammesso che il team avrebbe affrontato un'altra versione del villain che un tempo doveva essere il principale cattivo del MCU

I Marvel Studios hanno annunciato Avengers: Doomsday al San Diego Comic-Con dello scorso anno, con Robert Downey Jr. pronto a tornare nel MCU nei panni del malvagio Dottor Destino. Tuttavia, il film era precedentemente intitolato The Kang Dynasty e la sua storia era molto diversa prima del licenziamento dell'attore Jonathan Majors, interprete di Kang.

Ora, il co-sceneggiatore Michael Waldron, autore di Loki e che ha lavorato anche alla sceneggiatura di Doomsday, ha condiviso alcuni dettagli su un intrigante scenario che aveva proposto a suo tempo alla Marvel insieme al co-sceneggiatore e veterano del MCU Jeff Loveness.

Waldron e Loveness volevano che gli Young Avengers sconfiggessero Kang... più o meno! Dopo aver sconfitto il cattivo, avrebbero scoperto che in realtà si trattava di una variante inesperta dell'onnipotente Conquistatore.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Gli Young Avengers "assembled" per sconfiggere Kang?

"Jeff Loveness ed io abbiamo passato un pomeriggio a discutere dei Giovani Vendicatori che sconfiggevano una versione di Kang ed eravamo davvero entusiasti...", ha rivelato Waldron durante una sessione di domande e risposte su Reddit.

Lo sceneggiatore, tuttavia, ha subito precisato che immediatamente dopo si sarebbe scoperto "che quel particolare Kang aveva con sé un bigliettino che diceva di essere pazienti con lui, perché era il suo primo giorno come Kang. E allora gli Young Avengers ci rimanevano davvero male. Penso che sarebbe stato il Kang lucertola della fine di Kang Dynasty... Non lo so. Comunque ci siamo divertiti".

Il Kang lucertola veniva anticipato dalla scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quindi è probabile che Waldron si stesse riferendo a quel film e a quel particolare personaggio, che nei suoi piani sarebbe stato centrale nella pellicola sugli Young Avengers.

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

Quando debutteranno i Giovani Vendicatori nel MCU?

Le rivelazioni di Waldron sembrerebbero ovviamente confermare che gli Young Avengers avrebbero avuto un ruolo in The Kang Dynasty. Il team apparirà probabilmente in Doomsday o Avengers: Secret Wars (o in entrambi) e dovrebbe essere al centro di una serie Disney+ attualmente intitolata The Champions.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars hanno recentemente subito notevoli rinvii, con il primo dei due crossover che ora dovrebbe arrivare nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre il secondo è programmato per il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano nell'MCU sette anni dopo l'addio alla fine di Avengers: Endgame.