I concept art di Avengers: Doomsday e Secret Wars anticipano Dottor Destino, Hulk e gli Young Avengers

I concept art trapelati online offrono un'anteprima esclusiva dei personaggi chiave, tra cui il Dottor Destino, Hulk, gli Young Avengers e Silver Surfer, che apparirà in The Fantastic Four: First Steps, insieme agli altri protagonisti dei prossimi film Marvel.

L'attesa per le nuove uscite Marvel è palpabile, con tutti gli occhi puntati sul passaggio del testimone ai nuovi Avengers e sulla possibilità che alcuni volti familiari possano fare il loro ritorno. In attesa dei prossimi Avengers: Doomsday, Secret Wars e The Fantastic Four: First Steps, alcuni concept art trapelati online danno ai fan una prima occhiata all'aspetto dei personaggi che vedremo sul grande schermo.

Le immagini di Doomsday e Secret Wars

In particolare, i concept art realizzati dal conceptual artist Mushk Rizvi mostrano il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., sia da solo che insieme a quelle che sembrano essere varianti di Doctor Strange e Yelena Belova, personaggio che vedremo nel prossimo Thunderbolts.

AVENGERS: DOOMSDAY concept art.. WTF..???????? What is going on, guys? Is this real? ???? #AvengersDoomsday pic.twitter.com/BbM5LkBFGY — Movies Talk Official (@moviestalkhindi) March 1, 2025

Un'altra immagine, probabilmente tratta da Secret Wars, ritrae gli Young Avengers in compagnia di Wong e Star-Lord. Successivamente, una scena mostra Hulk e She-Hulk in un contesto medievale, circondati da altri esemplari simili a loro.

Tra i disegni compare anche una variante di Black Panther, che potrebbe essere il figlio di T'Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman. La questione del casting di T'Challa dopo la sua morte è stata oggetto di molte speculazioni, e ora sembra che la Marvel sia pronta a svelare il futuro del personaggio. Tuttavia, non è ancora chiaro se si tratterà di una variante multiversale o di un Toussaint/T'Challa II adulto.

I fratelli Russo dirigeranno i due nuovi capitoli degli Avengers: Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, rispettivamente previsti per il 2026 e il 2027. I film saranno girati a Londra, uno dopo l'altro. Il progetto vedrà il ritorno degli sceneggiatori Steven McFeely e Christopher Markus, che hanno collaborato a tutti i precedenti film Marvel dei fratelli Russo.

Le immagini de I Fantastici Quattro

Per quanto riguarda i concept art trapelati dei Fantastici Quattro, troviamo una prima visione di Julia Garner nel ruolo di Shalla Bal/Silver Surfer. L'altra immagine mostra anche una variante del costume di Sue Storm.

Concept art animé montrant les pouvoirs de Sue Storm dans ' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS' pic.twitter.com/YjCgDUUTHJ — Fantastic Four FR (@F4NewsFr) March 1, 2025

Il reboot dei Fantastici Quattro vede Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm/La Cosa.

Premier concept art pour le Surfer d'Argent ( Shalla- Bal ) de Julia Garner dans ' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS'



| via https://t.co/n2Aq3nng2v... | pic.twitter.com/0jVcsqUhXs — Fantastic Four FR (@F4NewsFr) March 1, 2025

Galactus, confermato come il cattivo principale, sarà interpretato da Ralph Ineson, mentre Natasha Lyonne e Paul Walter Houser sono stati annunciati nel cast in ruoli ancora non rivelati.

"Ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, I Fantastici Quattro dei Marvel Studios introduce la prima famiglia Marvel: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) mentre affrontano la sfida più grande della loro carriera", recita la sinossi del film. The Fantastic Four: First Steps arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.