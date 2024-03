You 5: Madeline Brewer protagonista dell'ultima stagione della serie

La star di The Handmaid's Tale, Madeline Brewer, affiancherà Penn Badgley come protagonista della prossima stagione dello show targato Netflix.

Madeline Brewer (The Handmaid's Tale, Orange is the New Black) è stata scritturata per la quinta e ultima stagione di You, il dramma psicologico di successo targato Netflix.

Nel ruolo di series regular, Brewer interpreterà Bronte, una drammaturga enigmatica e libera che viene a lavorare per Joe Goldberg (Penn Badgley) nella sua libreria. Quando i due entrano in contatto con la letteratura e la perdita, lei alimenta in lui la nostalgia per il suo passato, facendogli mettere in discussione tutto ciò che la sua vita è diventata.

Brewer è forse più nota per aver interpretato Janine nella serie di Hulu The Handmaid's Tale, vincitrice di un Emmy Award e di un Golden Globe, per la quale è stata nominata per una statuetta 2021 nella categoria "Outstanding Supporting Actress in Drama Series". La serie tornerà per la sesta e ultima stagione ed è basata sul romanzo best-seller di Margaret Atwood.

You, Jameela Jamil ha disertato i provini perché contraria alle scene di sesso

You: Penn Badgley nella prima stagione

You

You, basata sull'omonimo romanzo best-seller di Caroline Kepnes, ruota attorno alla domanda "Cosa faresti per amore?". La serie segue Joe Goldberg, un uomo disposto a fare qualsiasi cosa quando è in gioco questo sentimento. La quarta stagione è stata ambientata a Londra, dove Joe ha assunto la nuova identità di Jonathan Moore, un professore di inglese, mentre seguiva Marienne (Tati Gabrielle) in giro per l'Europa. I dettagli relativi alla trama della quinta stagione sono stati tenuti nascosti, ma Badgley ha svelato cosa possiamo aspettarci da You 5.

Oltre che in The Handmaid's Tale, Brewer ha recitato in: The Ultimate Playlist of Noise al fianco di Keean Johnson, Space Oddity, Where Are You al fianco di Anthony Hopkins e Angela Sarafyan e Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business di STX Entertainment al fianco di Jennifer Lopez e Julia Stiles. La Brewer sarà poi protagonista del thriller Anniversary con Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Diane Lane e Zoey Deutch e di I Live Here Now con Lucy Fry.