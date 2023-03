You: la stagione 5 della serie con Penn Badgley sarà l'ultima

You ritornerà sugli schermi con la stagione 5 e Netflix, annunciando il rinnovo, ha inoltre anticipato che sarà l'ultimo capitolo della storia di Joe Goldberg.

Il progetto tratto dai romanzi di Caroline Kepnes affronterà poi un cambio alla guida: Sera Gamble ha infatti rinunciato all'incarico di showrunner.

Michael Foley e Justin W. Lo si occuperanno della realizzazione della quinta stagione di You, serie prodotta da Sarah Schechter e Greg Berlanti.

Il protagonista Penn Badgley tornerà quindi sul set per interpretare l'ultimo capitolo della storia del serial killer.

I produttori Berlanti e Schechter, commentando il cambiamento di showrunner, hanno dichiarato: "Abbiamo intenzione di proporle ogni idea che avremo nella nostra società nei prossimi anni. Fin da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, abbiamo sempre considerato il progetto come destinato ad avere cinque stagioni. Siamo entusiasti nel continuare il nostro rapporto con Mike e Justin mentre prendono le redini della serie come co-showrunner e si preparano a portare a casa Joe".

You 4 - Parte 2, la recensione: la stagione migliore e piena di sorprese della serie Netflix

Se non avete completato la visione della quarta stagione non proseguite con la lettura, contiene spoiler !

La storia si era interrotta con Joe che confessava a Kate Lockwood, con cui ha una relazione, quello che ha fatto in passato e usava le risorse della donna per ripulire la sua immagine pubblica. Il protagonista, inoltre, accettava il suo lato oscuro che si era manifestato come una versione omicida del politico Rhys Montrose, diventato il suo alter ego.

Nadia, Marienne e Dr. Nicky conoscono però la verità su Joe e questo potrebbe causargli molto problemi.

La storia dovrebbe inoltre ritornare a New York, dove era iniziata.

La serie è basata sui romanzi di Caroline Kepnes, ed era andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime prima di divenire un originale Netflix. La seconda parte della stagione arriverà su Netflix a partire dal 9 marzo 2023.

La sinossi della quarta stagione riporta: "Dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore. Ma Joe si ritroverà presto nello strano ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi". You, con Penn Badgley, ha tra i suoi interpreti anche Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Adam James, Sean Pertwee, Ed Speelers e Ben Wiggins.