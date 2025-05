You, il finale: Joe Goldberg ha avuto quello che si meritava?

Per noi è sempre stato "molto più di un guilty pleasure", lo avevamo già detto su queste pagine, soprattutto dopo la sorprendente quarta stagione. Forse sarebbe stato meglio si fosse conclusa così la serie Netflix You, salvata dal colosso dello streaming dopo la cancellazione da parte di Lifetime alla prima stagione e tratta dai romanzi omonimi di Caroline Kepnes, da cui i creatori Sera Gamble e Greg Berlanti si sono presto affrancati. C'era grande attesa intorno a questa chiusura grazie anche al ritorno di - praticamente - tutte le donne della vita del protagonista, uno stalker e serial killer mascherato da principe azzurro, insieme a new entry apparentemente succose e scoppiettanti. Come si sarà conclusa? Proseguite nella lettura e... attenzione agli spoiler.

You: un finale karmico

Joe sembrava aver trovato la felicità con Kate

L'ultimo episodio della quinta stagione e quindi di tutta la serie Netflix chiude - forse proprio come Dexter: New Blood per restare in tema serial killer - nell'unico modo possibile: il protagonista non muore, ma viene arrestato e smascherato davanti a tutti per i crimini che ha commesso. Quest'ultimo ciclo ha in parte invertito i ruoli di vittima e carnefice introducendo il personaggio di Brontë (Madeline Brewer), volutamente di riferimento letterario per far breccia nel cuore e nella mente di Joe, e per attirarlo nel suo piano diabolico.

Far finta di cadere tra le braccia dell'aggressore per in realtà sbugiardarlo primariamente sull'omicidio di Guinevere Beck - l'unico da lui non ammesso - e sulla reale paternità del libro da lei scritto ed uscito postumo. La ragazza, in un'apparente fuga romantica in vista di un matrimonio strampalato che li faccia diventare due fuggitivi, riesce a fargli confessare i suoi crimini e ciò che ha cambiato del libro dopo aver costretto Beck a scriverlo nello scantinato. Tanto che la voce fuoricampo diventa non più singola, ma doppia, per coinvolgere gli spettatori in entrambi i punti di vista.

Vittima o carnefice?

A quel punto Louise Flannery sottolinea come si chiami così - e non Brontë, come la scrittrice e solo come esca per l'aguzzino - riappropriandosi della propria identità e ricordandogli come non sia lui la vittima, nonostante voglia passare come tale; nonostante continui a dire che lui ogni volta ha messo tutto se stesso e sarebbe potuta andare a finire diversamente, quasi che le colpevoli fossero le reali vittime.

Un identikit puntuale e sfaccettato del killer di donne per antonomasia, con tutte le sue convinzioni e psicologie distorte. L'uomo ha anche modo di fare un'ultima telefonata con il figlio Henry, che aveva recuperato tra gli affetti proprio tra le fine del precedente capitolo e l'inizio di quest'ultimo: sarà il bambino a dirgli che il mostro sotto il letto è sempre stato il padre biologico, in realtà, e che ora lo sa anche lui, anche per come ha ucciso la madre Love.

Soddisfatti o rimborsati per la serie Netflix?

Ci sentiamo in modo agrodolce alla fine della visione di questi ultimi dieci episodi. Ci sono sembrati un pretesto per allungare il brodo, nonostante le ottime premesse iniziali di Kate e della sua famiglia ricca e vendicativa a New York, dove tutto è iniziato, dopo la parentesi londinese della quarta stagione, con storyline sempre più assurde e strampalate, anche per gli standard a cui ci aveva abituato You.

Un'idea buona ma sviluppata in modo discontinuo e allo stesso tempo ripetitivo che non sappiamo quanto abbia reso giustizia all'originalità sotto mentite spoglie del serial, nonostante l'interpretazione di Penn Badgley che invece è stata un crescendo e si vede tutto il cuore che l'attore ha messo nel personaggio dopo il Dan Humphrey di Gossip Girl che l'ha reso famoso in tutto il mondo.

You. Penn Badgley e Charlotte Ritchie in una scena dell'ultima stagione.

C'è anche una strizzata d'occhio finale all'ossessione del pubblico per il true crime e per i serial killer con le lettere delle fan che arrivano a Joe una volta in carcere. Qualcosa che accade davvero nella realtà e spesso diventa un espediente narrativo nelle serie thriller e crime per i casi stagionali e di puntata. Non si può dire che il cerchio non si sia chiuso, in tutti i sensi - con il ritorno appunto di Elizabeth Lail, Tati Gabrielle, Amy Leigh-Hickman e le loro Beck, Marianne e Nadia, tutte pronte a tornare a vivere la propria vita in libertà, mentre la prima ri-ottienere giustizia e credito sul proprio destino. Però forse avremmo preferito qualcosa di più sanguinolento e psicologicamente analitico. E voi?