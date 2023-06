You 5: Penn Badgley svela in un video cosa possono aspettarsi i fan dall'ultima stagione

L'evento TUDUM ha regalato ai fan di YOU qualche anticipazione riguardante l'attesa stagione 5, l'ultima del progetto con star Penn Badgley.

In un video in cui il protagonista ringrazia i fan, l'interprete di Joe Goldberg ripercorre rapidamente quanto accaduto nel capitolo precedente, anticipando poi il ritorno del killer a New York.

L'ultima stagione della serie

La serie You, in occasione della quinta stagione, ha dovuto fare i conti con un cambio alla guida: Sera Gamble ha infatti rinunciato all'incarico di showrunner. Michael Foley e Justin W. Lo si occuperanno al suo posto della realizzazione della quinta stagione di You, serie prodotta da Sarah Schechter e Greg Berlanti.

Il protagonista Penn Badgley ha ripreso, ovviamente, la parte del serial killer Joe Goldberg.

La serie è basata sui romanzi di Caroline Kepnes, ed era andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime prima di divenire un originale Netflix.

La storia si era interrotta dopo la seconda parte della quarta stagione, la cui sinossi era la seguente: "Dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore. Ma Joe si ritroverà presto nello strano ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi". You, con Penn Badgley, ha tra i suoi interpreti anche Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Adam James, Sean Pertwee, Ed Speelers e Ben Wiggins.