You, Jameela Jamil ha disertato i provini perché contraria alle scene di sesso

L'attrice, già vista in She-Hulk, non ha preso parte ai provini della serie Netflix perché non voleva recitare in scene di sesso.

Jameela Jamil ha recentemente raccontato di essersi ritirata dal provino per un ruolo in You perché non voleva eseguire scene di sesso.

"Non credo di essere mai stata una persona a cui sarebbe piaciuto oggettificarsi, personalmente. Ma questo è anche dovuto al fatto che ho un profondo trauma sessuale infantile. Quindi penso che non sia mai stato nelle mie corde", ha detto durante un'intervista al podcast Podcrushed condotto da Penn Badgley, Nava Kavelin e Sophie Ansari. "Sai, indosso ancora... tipo, la gonnellina o il top, ma occasionalmente. Ma in generale mi sento abbastanza protettiva nei confronti di me stessa. Ad esempio, non faccio scene di sesso".

Jamil ha poi rivelato che avrebbe dovuto essere la co-protagonista di Badgley nella serie di Netflix, ma alla fine ha rifiutato di prendere parte al provino.

You: la stagione 5 della serie con Penn Badgley sarà l'ultima

"In realtà, avrei dovuto fare un'audizione per l'ultima stagione del vostro show. Il mio personaggio doveva essere piuttosto sexy e mi sono ritirata dal provino perché sono troppo timida nei confronti di tutto ciò che è sexy", ha continuato Jamil. "E poi tu hai detto: 'Sì, non farò più scene di sesso'. E io ho pensato: 'Non sapevo nemmeno che fosse un confine che potevamo tracciare'. Ma poi ho pensato: 'Sarei dovuta andare a fare quel f***o show'".