Yellowstone: Sam Elliott e le star country Tim McGraw e Faith Hill nella serie prequel Y: 1883

Il prequel di Yellowstone, Y: 1883, si arricchisce di un supercast composto dal veterano Sam Elliott e dalle star della country music Faith Hill e Tim McGraw.

Il prequel Y: 1883, prodotto da MTV Entertainment Studios, seguirà la famiglia Dutton mentre si imbarca per un rocambolesco viaggio a ovest, attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo bastione dell'America selvaggia e incontaminata. È uno sguardo alla storia dell'espansione occidentale e un intenso studio di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana.

Sam Elliott, candidato all'Oscar per A Star is Born, interpreterà Shea Brennan, rude cowboy dal passato drammatico che avrà il compito di guidare un gruppo di pionieri dal Texas al Montana.

I cantanti Faith Hill e Tim McGraw, sposati fin dal 1996, saranno James e Margaret Dutton, patriarca e matriarca della famiglia Dutton.

"Tutto inizia con la scrittura, e Taylor Sheridan è uno scrittore brillante", ha dichiarato Sam Elliott. "Penso che il genere western parli chiaramente a tutti noi. Le classiche lotte dell'uomo contro l'uomo, dell'uomo contro la natura e dell'uomo contro se stesso. È tutto lì, nel 1883, e sono onorato di farne parte".

Y: 1883 sarà prodotto da Taylor Sheridan, il creatore di Yellowstone ed è uno dei due spinoff previsti. L'altro, intitolato 6666, è incentrato sul Four Sixes ranch in West Texas.