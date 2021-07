Yellowstone 4: un trailer regala le prime scene della serie che tornerà in autunno

Yellowstone 4 ha ora un trailer che anticipa il ritorno della serie che avverrà in autunno su Paramount Network, anche se per ora non è stata svelata la data di uscita.

Nel filmato si assiste a molti momenti drammatici, sparatorie e persino un'esplosione, lasciando in sospeso i fan sul destino del protagonista interpretato da Kevin Costner.

Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione di Yellowstone ci sarà l'attrice Jacki Weaver, interprete di Caroline Warner, che ha l'incarico di CEO di Market Equitis e sta cercando di far perdere a John Dutton (Kevin Costner) il controllo sul ranch in Montana. Piper Perabo sarà invece una giovane coinvolta in alcune proteste che viene da Portland ed è contro le attività sostenute economicamente dallo stato che protegge gli allevamenti intensivi e l'uccisione degli animali. Kathryn Kelly avrà il ruolo di una donna che inizia una relazione con un cowboy del ranch di Dutton. Finn Little sarà poi Carter, un giovane che ricorda Rip (Cole Hauser) da giovane e a cui i Dutton danno una casa. Beth decide che il ranch è il luogo perfetto per insegnare a giovani come diventari uomini.

Nelle nuove puntate Will Patton tornerà inoltre nel ruolo del padre di Jamie Dutton, il cui passato è all'insegna di omicidi e che ha detto al figlio come si può riuscire a mantenere il controllo del ranch.

La serie è stata co-creata da Taylor Sheridan e John Linson e ha dato vita a un progetto prequel, intitolato 1883, che racconterà il trasferimento della famiglia famiglia in Montana, per andare alla ricerca di una vita migliore.