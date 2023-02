Yellowstone: sembra che la diatriba con Kevin Costner sia più complessa del previsto

Sembra proprio che la diatriba interna a Yellowstone, che coinvolge Kevin Costner in prima persona, sia molto più complessa di quanto non si pensasse. Nuovi dettagli provenienti da fonti vicine alla produzione della serie tv e dichiarazioni hanno però tentato di smentire le precedenti speculazioni sulla situazione.

Yellowstone 4: Kevin Costner in una scena

A inizio febbraio si era diffusa la notizia secondo cui il protagonista della serie Yellowstone avesse dato solamente una settimana di disponibilità per realizzare i nuovi episodi della quinta stagione. Kevin Costner, secondo alcune notizie apparse online, vorrebbe infatti dare priorità nei prossimi mesi al suo prossimo impegno cinematografico in veste di regista e protagonista.

Di recente, però, l'avvocato di Hollywood Marty Singer ha voluto chiarire la situazione (tramite ComicBook): "L'idea che Kevin Costner fosse disposto a lavorare solo per una settimana nella seconda metà della stagione 5 di Yellowstone è un'assoluta bugia. Ed è ridicolo, non si dovrebbe credere a tutti quelli che lo suggeriscono, nemmeno per un secondo. Le persone che conoscono bene Kevin sanno che lui è il primo appassionato dello show e che ha sempre fatto di tutto per assicurarne il successo". Secondo l'avvocato potrebbe trattarsi di una discussione connessa coi compensi, dato che nel contratto originale di Costner era previsto un aumento da 1,2 a 1,5 milioni di dollari per episodio, se la serie fosse durata sei stagioni.

A tutto questo si devono aggiungere le dichiarazioni di un insider vicino alla produzione secondo cui: "Molto probabilmente si tratta di un rapporto giunto alla sua conclusione. Taylor Sheridan è sicuramente furioso, in base a quello che mi è stato detto, dato che non può finire di scrivere gli episodi della seconda metà della stagione fino a quando il dramma con Costner non sarà concluso, ottenendo la certezza che resterà o se ne andrà. Parrebbe, inoltre, che McCarthy, Sheridan e il produttore David Glasser abbiano pianificato da tempo l'eventuale uscita di Costner, con il secondo che ha valutato in precedenza la possibilità di uccidere John Dutton, ma questa volta sembrerebbe essere una questione personale".

Per ora, tuttavia, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e non resta che attendere i possibili sviluppi, rimanendo in attesa di un'eventuale conferma della fine della storia di John Dutton al termine della quinta stagione o di una possibile smentita.