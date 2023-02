Yellowstone: la serie con Kevin Costner sta per finire? Si pensa a uno spinoff con Matthew McConaughey

Emergono in rete indiscrezioni shock direttamente da The Hollywood Reporter. Yellowstone, western con Kevin Costner di recente vincitore del Golden Globe come migliore attore in una serie drammatica proprio grazie al ruolo di Jon Dutton, potrebbe finire prima del previsto. La causa sarebbe da imputare ai numerosi impegni di Costner.

L'attore aveva chiesto di poter lavorare soltanto per una settimana nella seconda parte della quinta stagione, in arrivo quest'estate. Ma nel frattempo il co-creatore Taylor Sheridan starebbe pensando di espandere il franchise con uno spinoff avente per protagonista nientemeno che Matthew McConaughey.

In Italia la quinta stagione di Yellowstone torna con la prima parte - otto nuovi episodi - su Sky e in streaming su NOW dal 1° marzo, con due nuovi episodi ogni mercoledì che saranno disponibili anche on demand. Seguitissima saga familiare targata Paramount, la serie vede protagonisti insieme a Costner anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie), oltre a Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.