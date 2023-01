Yellowstone: il creatore della serie tv Paramount+ sa già come vorrebbe concluderla

A quanto pare il co-creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, conosce già il modo in cui vorrebbe concludere la serie tv, il cui successo su Paramount+ ha sorpreso tutti, riconfermandosi nel corso delle varie stagioni. Anche se al momento la sua quinta stagione è in pausa, resta comunque interessante speculare sul "dove" andrà a svilupparsi una storia del genere.

Yellowstone: Wes Bentley and Kelly Reilly in una scena della serie

È stato Wes Bentley a rivelare questo dettaglio legato a Taylor Sheridan. Lui, Gil Birmingham, Kelsey Asbille, e Dawn Olivieri si sono recentemente incontrati al quartier generale della Screen Actors Guild ed hanno parlato di questo dettaglio e del futuro di Yellowstone.

Queste sono state le sue parole, come riportate da Comickbook: "Mi ha detto che sapeva come avrebbe voluto farla finire". Wes Bentley ha inoltre svelato. "È stato un po' di tempo fa. Sono sicuro che non sapeva come ci saremmo arrivati, anche se vedeva qualcosa".

Yellowstone, Wes Bentley sul personaggio di Jamie Dutton: "La sua tristezza permea la mia vita"

La quinta stagione di Yellowstone è arrivata da poco al suo midseason finale e Paramount+ ha annunciato che bisognerà attendere l'estate per poter vedere le puntate inedite. Nell'attesa i fan potranno continuare a seguire la storia di 1923, lo show spinoff ideato da Taylor Sheridan con star Harrison Forde Helen Mirren.