Yellowstone, Wes Bentley sul personaggio di Jamie Dutton: "La sua tristezza permea la mia vita"

Jamie Dutton, figlio del rancher diventato governatore John Dutton (Kevin Costner), è uno dei personaggi più importanti di Yellowstone, serie Paramount+ arrivata alla sua quinta stagione. Un personaggio intriso di tristezza e conflitti interiori.

A parlarne in maniera molto candida ci ha pensato l'attore che lo interpreta, ovvero Wes Bentley, in una recente intervista ai microfoni del New York Times: "Si tratta di un personaggio incredibilmente triste. Ho sempre dovuto combattere con la mia tristezza per via delle droghe o altro nel corso della mia vita, e ho provato a ignorarla. Ma risulta molto difficile farlo quando devi immedesimarti nella tristezza di un personaggio che interpreti. Devi lasciarti andare. Ed è stata la parte più difficile della mia vita a oggi, mi ha pesato moltissimo".

1923: una delle scene più brutali del prequel di Yellowstone è ispirata a fatti realmente accaduti

L'attore ha poi rivelato che sua moglie, Jacqui Swedberg, molto spesso lo ha redarguito sul non lasciarsi trasportare troppo dal personaggio e infondere la sua enorme tristezza anche a casa: "Per la maggior parte della mia carriera mi sono vantato di aver lasciato le cose alla porta o, come direbbe un atleta, di averle lasciate sul campo. Ma la tristezza di Jamie permea la mia vita, anche se io non sono triste. Sono molto fortunato ad avere una grande famiglia e ad essere al punto in cui mi trovo nella vita, ma lui è sempre lì dietro di me, che mi sta addosso, soprattutto quando devo girare delle scene".