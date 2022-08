Yellowstone 5: il teaser lanciato agli MTV Video Music Awards

Un breve teaser trailer anticipa il ritorno della quinta stagione di Yellowstone e del patriarca Kevin Costner per nuovi avvincenti episodi in arrivo in autunno.

Gli MTV Video Music Awards 2022 ci hanno regalato il teaser trailer di Yellowstone 5.

La quinta stagione della seguitissima serie con Kevin Costner debutterà su Paramount Network con un doppio episodio il 13 novembre su MTV. Il teaser promette che "Tutto sarà rivelato" in un rapido montaggio in cui compaiono alcuni dei protagonisti della serie drammatica per concludersi con il patriarca John Dutton (Costner).

I fan della serie o coloro che desiderano recuperare gli episodi mancanti avranno a disposizione una maratona della serie che inizierà il venerdì del fine settimana del Labor Day sulla Paramount Network. In Italia Yellowstone 5 andrà in onda su Sky Atlantic a breve distanza rispetto alla première americana fissata per il 13 novembre 2022.

Il cast della serie comprende Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham, con Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon e Kathryn Kelly divenuti regular.

La prossima stagione vedrà anche il ritorno di Josh Lucas nei panni del giovane John Dutton al fianco di Jacki Weaver, Kylie Rogers e Kyle Red Silverstein con Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay e Dawn Olivieri che si uniranno al ricchissimo cast.

Prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, Yellowstone racconta la saga della famiglia Dutton, guidata da John Dutton (Kevin Costner), che controlla il più grande allevamento di bestiame negli Stati Uniti. Tra alleanze mutevoli, omicidi irrisolti, ferite aperte e dissidi economici - il ranch è in costante conflitto con coloro con cui confina - una città in espansione, una riserva indiana e feroci rivalità commerciali animano la serie. Yellowstone è co-creato dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Taylor Sheridan e da John Linson.