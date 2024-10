Yellowstone 5: la fine è vicina nell'esplosivo trailer della Parte 2

Il trailer della parte finale della quinta stagione di Yellowstone è finalmente arrivato, quasi due anni dopo che la prima parte si è conclusa nel gennaio del 2023. La serie western americana tornerà il 10 novembre.

L'amato show è diventato presto la serie televisiva via cavo più vista per due estati di fila nel 2018 e nel 2019. Nel 2023, quando la prima parte di questa stagione ha debuttato su Paramount Network, 8,8 milioni di persone si sono sintonizzate per vedere lo show. Le trasmissioni in simulcast su Country Music Television, TV Land e Pop TV hanno portato il numero a 10,5 milioni.

Di cosa parla Yellowstone

Il dramma ha come protagonista Kevin Costner, che ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo, ma che da allora ha lasciato la serie. Costner interpreta il grande ranchero del Montana e patriarca della famiglia Dutton, insieme a Kelly Reilly, che interpreta sua figlia e socia in affari; Wes Bentley, che incarna il figlio Jamie, non proprio affidabile; Luke Grimes, che impersona il complesso figlio cowboy Kayce; e Cole Hauser nel ruolo del suo braccio destro, che potrebbe diventare un po' troppo dispotico.

L'enorme audience di Yellowstone ha dato vita a diversi spinoff, tra cui due prequel: uno intitolato 1883, con Tim McGraw e Faith Hill, e un altro intitolato 1923, con Harrison Ford e Helen Mirren. La fine di questa quinta stagione segnerà anche la fine di Costner nei panni del patriarca dei Dutton, ma è in fase di sviluppo una possibile sesta stagione e un seguito intitolato The Madison.

La serie è co-creata da Taylor Sheridan e John Linson. Tra i produttori esecutivi figurano John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros e Keith Cox. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.