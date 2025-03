Yellowstone: in fase di sviluppo un nuovo spinoff della serie?

Il mondo di Yellowstone potrebbe espandersi con una nuova serie spinoff in fase di sviluppo che potrebbe avere come star Luke Grimes.

Yellowstone potrebbe avere un altro spinoff che dovrebbe andare in onda su CBS e avere come protagonista Luke Grimes.

Il progetto, che viene descritto come un possibile procedural, sembra sia in fase di sviluppo da circa un mese tra le fila di Paramount Network e Paramount+.

Il possibile spinoff di Yellowstone

CBS non ha commentato le indiscrezioni riguardanti il possibile nuovo progetto che dovrebbe espandere il mondo di Yellowstone.

Al centro della trama dovrebbe quindi esserci l'ex membro dei Navy Seal Kayce Dutton, il personaggio affidato a Luke Grimes nello show originale.

Grimes nella serie Yellowstone

Il progetto potrebbe segnare il ritorno della storia dei Dutton sugli schermi di CBS, network dove era andata in onda la prima stagione della serie principale.

CBS, inoltre, collaborerà in futuro con Taylor Sheridan anche in occasione di The Road, uno show musicale.

Attualmente è in fase di sviluppo anche un'altra serie, annunciata ufficialmente a dicembre, con star Kelly Reilly e Cole Hauser.

La storia del personaggio

Kayce, nella serie Yellowstone, è il fratello minore di Beth Dutton. Nell'episodio finale della serie il giovane riconsegna il terreno a Rainwater e alla sua tribù per 1.25 dollari per ogni acro, lo stesso prezzo che in 1883 James Dutton (Tim McGraw) paga per stabilirsi nell'area. L'accordo prevede inoltre che Kayce, sua moglie Monica (Kelsey Asbille) e il loro figlio Tate (Brecken Merrill) rimangano in un piccolo appezzamento dove hanno costruito una casa.

La serie Yellowstone è stata co-creata da Taylor Sheridan e John Linson, coinvolti come produttori esecutivi con Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros e Keith Cox.