Yellowstone 6: la serie potrebbe continuare con una nuova stagione!

Yellowstone potrebbe proseguire con la stagione 6, nonostante fosse stato dichiarato che la storia avrebbe dovuto concludersi con i prossimi episodi del quinto capitolo.

I fan stanno attendendo da tempo le puntate inedite e per mesi hanno seguito le notizie riguardanti i problemi esistenti tra Taylor Sheridan e Kevin Costner, interprete di John Dutton che non tornerà sul set.

La possibile continuazione

Per far proseguire il racconto di Yellowstone dovrebbe esserci un importante cambiamento tra le fila degli interpreti, con una "promozione" di Kelly Reilly e Cole Hauser che potrebbero essere assoluti protagonisti della stagione 6.

La serie tornerà sugli schermi di Paramount dal 10 novembre e i due attori, secondo le fonti di Deadline, sarebbero impegnati nelle trattative da alcuni mesi. Inizialmente le due star sembra stessero valutando la possibilità di essere le star di uno spinoff.

Costner nella serie

Paramount, nel frattempo, ha messo in cantiere la produzione della serie The Madison, con star Michelle Pfeiffer, Matthew Fox e Patrick J. Adams. La storia della famiglia Dutton, tuttavia, sembra possa proseguire concentrandosi su quanto accade a Beth Dutton, la figlia di John (Costner), e Rip Wheeler, cresciuto come un figlio proprio dal patriarca della famiglia Dutton.

Per ora non resta che attendere per scoprire il destino dello show prodotto da Taylor Sheridan, diventato nelle ultime stagioni uno dei titoli più visti e apprezzati nel panorama televisivo.

Yellowstone 5, la recensione: La questione ambientale fra progresso e tradizione

Cosa accadrà nella stagione 5

Nelle puntate in arrivo in autunno sugli schermi, la lotta per difendere Yellowstone continua sotto la minaccia delle imposizioni della Market Equities e delle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock.

La serie creata da Taylor Sheridan ritornerà gli episodi in arrivo a partire da domenica 10 novembre negli Stati Uniti su Paramount Network e, successivamente sugli schermi italiani di Sky e in streaming su NOW in esclusiva.