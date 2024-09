Yellowstone continuerà? Per Kevin Costner la storia di John Dutton "non è finita"

Il tempo di Kevin Costner nei panni di John Dutton potrebbe essere finito, ma per il Premio Oscar la storia del patriarca di Yellowstone non è del tutto conclusa.

Parlando con Entertainment Tonight prima dell'evento HISTORYTalks di HISTORY Channel di sabato scorso, Costner ha condiviso un messaggio per i fan della serie che si preparano ad accogliere il ritorno dello show senza di lui e il suo personaggio, che da cinque stagioni costituiva il protagonista della storia.

"È stata una parte meravigliosa della mia vita... realizzare Yellowstone", ha dichiarato l'attore, che nel frattempo è stato impegnato nella promozione del dittico Horizon. "E chissà, alcune cose avranno modo di tornare indietro. Non ho visto quella scia di polvere venire verso di me, ma sono sempre stato aperto a finire ciò che ho iniziato. Cinque stagioni sono state molto impegnative per noi e penso che quella storia non sia finita. Ovviamente può continuare. Ho dei figli... possiamo raccontare di loro".

Yellowstone proseguirà oltre la Stagione 5?

Quella di Costner è una dichiarazione vaga, ma sembra probabile che l'attore si riferisca alle recenti notizie secondo cui "sono in corso trattative" per una sesta stagione del successo di Taylor Sheridan con Kelly Reilly e Cole Hauser.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

Secondo Deadline, "gli accordi non sono ancora conclusi", ma gli showrunner intendono far proseguire la storia di Yellowstone oltre la seconda metà della quinta stagione, che concluderà finalmente le vicende del personaggio di Costner, in un modo o nell'altro.

Inizialmente la Paramount aveva annunciato la decisione di terminare la serie con la seconda metà della quinta stagione a causa di disaccordi con Costner sulla durata delle riprese. Sheridan ha precedentemente rivelato che l'uscita prematura di Costner dalla serie "troncherà la chiusura del suo personaggio".

Sebbene Costner abbia precedentemente confermato che non sarebbe tornato a Yellowstone, tutto è ancora possibile nel vasto universo di Sheridan. La seconda parte della quinta stagione di Yellowstone tornerà su Paramount il 10 novembre 2024.