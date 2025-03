I finali di Yellowjackets e 1923, School Spirits 2 e gli altri: tutti i titoli di aprile 2025 su Paramount+

Nuovi titoli in arrivo ad aprile 2025 su Paramount Plus, dove troveremo la seconda stagione di School Spirits e Smile 2, mentre per Yellowjackets e 1923 è tempo di finale. Inoltre, saluteremo anche i ragazzi di Italia Shore, di cui verrà caricata la puntata finale.

Per i più piccoli invece, i nuovi episodi con i cuccioli di Paw Patrol.

Serie e film

Ecco le serie che troveremo in catalogo:

School Spirits , Stagione 2: disponibile dall'11 aprile

Smile 2 : disponibile dal 14 aprile

Paw Patrol, Stagione 11: disponibile dal 25 aprile

School Spirits

School Spirits 2, dall'11 aprile: I nuovi episodi riprendono dallo scioccante finale della precedente con un primo episodio dal titolo "Che fine ha fatto Maddie Nears?". Ritroviamo infatti la protagonista, interpretata da Peyton List, intenta a convincere un dubbioso Simon, suo unico legame con il mondo dei vivi, ad aiutarla a rintracciare e recuperare il suo corpo scomparso. Nel corso della stagione, Maddie Nears è ancora bloccata nell'aldilà: consapevole di ciò che le è accaduto, deve riunire i suoi amici nel mondo degli spettri e in quello dei vivi, per recuperare la vita che le è stata rubata.

School Spirits è stata creata da Nate Trinrud e Megan Trinrud, che sono anche produttori esecutivi della serie. Oliver Goldstick (Pretty Little Liars, Bridgerton) è showrunner e produttore esecutivo; anche Thomas Higgins (Tredici) è produttore esecutivo, mentre List è produttore della serie. La produzione della serie è supervisionata da Shauna Phelan, responsabile di Nickelodeon e Awesomeness Live-Action, insieme ai dirigenti di Awesomeness Studios Brin Lukens e Austin Bedell. Paramount+ ha confermato SCHOOL SPIRITS anche per una terza sorprendente stagione.

Smile 2: Lukas Gage in una scena

Smile 2, dal 14 aprile: Sequel di Smile (2022), la nuova pellicola horror, diretta sempre dal regista Parker Finn e prodotta da Paramount Pictures, racconta quanto accaduto dopo il primo capitolo. Joel che ha subito il contagio del demone, si ritrova costretto a esporre qualcun altro a un trauma violento affinché lo spirito si trasferisca in un nuovo corpo. La catena di orrori si propagherà fino ad arrivare a Skye Riley, interpretata da Naomi Scott: una celebre pop star che, proprio quando sta per partire per la sua tournée, si ritrova vittima di una serie di eventi sempre più inquietanti.

Paw Patrol: una locandina per la serie

Paw Patrol 11, dal 25 aprile: Big Truck Pups, dove Ryder, i cuccioli e il loro nuovo amico Al sono pronti per i salvataggi a bordo dei loro nuovissimi Big Truck. PAW Patrol, tra le serie di maggior successo della televisione per ragazzi a livello globale, segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e della sua squadra di cuccioli pronti a salvare la situazione. Ogni volta che c'è un problema, i cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye sono pronti all'azione. Uniti dall'obiettivo di fare squadra nel garantire la sicurezza di Adventure Bay, nessun compito è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo. Disponibile anche su Nickelodeon (canale 605 di Sky) PAW Patrol è trasmessa in oltre 160 Paesi e in 30 lingue ed è costantemente al primo posto tra le serie prescolari e per bambini dai 6 agli 11 anni.

Prosegue poi Happy Face: La serie è ispirata alla storia vera di Melissa G. Moore che a 15 anni, scopre che il suo amato padre era il prolifico serial killer noto come Happy Face.

I finali di stagione: 1923, YellowJackets, Italia Shore

1923 , finale di stagione: da domenica 6 aprile

Yellowjackets , finale di stagione: da venerdì 11 aprile

Italia Shore, finale di stagione: da martedì 22 aprile

1923: Helen Mirren ed Harrison Ford in una foto promozionale

1923, finale di stagione disponibile dal 6 aprile: Nella seconda stagione, un inverno crudele porta nuove sfide e questioni in sospeso a Jacob e Cara nel ranch Dutton. Con condizioni difficili e avversari che minacciano di porre fine all'eredità dei Dutton, Spencer intraprende un arduo viaggio verso casa, correndo contro il tempo per salvare la sua famiglia nel Montana. Nel frattempo, Alexandra intraprende il suo straziante viaggio transatlantico per ritrovare Spencer e recuperare il loro amore.

Yellowjackets

Yellowjackets, finale di stagione disponibile dall'11 aprile. La serie originale di SHOWTIME, giunta alla sua terza stagione, racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento, sopravvissute a un incidente aereo nelle regioni remote del nord America. Da squadra fiorente a clan selvaggio, la serie segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo.

Nella terza stagione, le Yellowjackets si trovano di fronte a una fragile vittoria: il brutale inverno che le aveva quasi uccise è alle spalle, ma le tensioni all'interno della squadra mettono a rischio le loro possibilità di essere salvate. Nel presente, iniziano a venire a galla segreti del loro passato. Mentre le donne lottano per evitare che le loro vite si disfino, devono affrontare una domanda agghiacciante: chi sono veramente e quali oscure verità nascondono alle altre e a sé stesse?

Italia Shore 2, finale di stagione disponibile dal 22 aprile: Anche nell'ultimo scoppiettante episodio, il cast dallo stile di vita fuori dagli schemi, saprà rendere effervescenti le dinamiche della villa e concluderanno la loro seconda vacanza indimenticabile. Nel corso degli anni, il fenomeno globale del franchise "Shore" di MTV ha conquistato il pubblico con oltre quindici spin-off e sequel in tutto il mondo.