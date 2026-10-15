Cyberpunk: Edgerunners 2, il trailer svela una nuova storia brutale a Night City

Il nuovo trailer introduce personaggi mai visti prima, tra cui una giovane cinefila e un veterano degli edgerunner, e anticipa un viaggio ancora più oscuro nella città del futuro.

Night City non ha finito di raccontare le sue storie. Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2, seguito autonomo dell'anime del 2022 che ha conquistato pubblico e critica, ottenendo il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. La seconda stagione, composta da dieci episodi, tornerà nell'universo di Cyberpunk 2077 con nuovi protagonisti e una vicenda indipendente da quella di David Martinez.

Cyberpunk: Edgerunners 2, cosa mostra il nuovo trailer

La promessa è quella di un racconto ruvido, dominato da violenza, perdita e desiderio di riscatto. La sinossi ufficiale di Cyberpunk: Edgerunners 2 descrive la serie come "una cronaca cruda di redenzione e vendetta", ambientata in una città che prospera grazie allo spettacolo della violenza. La domanda che guida la storia è altrettanto inquietante: "Quando il mondo è accecato dallo spettacolo, fino a che punto devi spingerti perché la tua storia abbia importanza?".

Il filmato si apre con Roman Carax, un giovane appassionato di cinema che riprende Talia Yang mentre si lancia in aria. La scena introduce immediatamente uno dei temi della serie: il rapporto tra l'identità umana e le modifiche tecnologiche che trasformano i corpi degli abitanti di Night City. Roman rivolge a Talia una domanda che lascia intravedere il suo rapporto con la tecnologia: "Sei ancora perlopiù organica. Perché?". Il trailer passa poi a D, un personaggio tormentato dai ricordi delle persone che ha perduto. "Sono ancora tutti qui. Mi vengono a trovare nei sogni e mi chiedono aiuto. Ma io non riesco mai ad aiutarli", racconta D, introducendo una dimensione più intima e malinconica all'interno di un montaggio scandito da immagini disturbanti e musica incalzante.

Tra le nuove figure compare anche Kingsley, un veterano degli edgerunner conosciuto come King, che cerca di instaurare un legame con Talia. "Abbiamo più cose in comune di quanto pensi. So esattamente cosa ti passa per la testa", le dice. La risposta della ragazza è secca: "Non abbiamo niente in comune".

Uno dei momenti più enigmatici mostra D mentre si inietta una sostanza rossa estratta da quello che sembra essere il corpo di una persona morta. Il trailer non chiarisce la natura della sostanza né le conseguenze del gesto, ma suggerisce che il personaggio nasconda segreti destinati a diventare centrali nella storia.

Una nuova protagonista e i segreti della famiglia Yang

Le immagini di Cyberpunk: Edgerunners 2 anticipano anche alcuni frammenti del passato di Talia, figlia di Avida e Kiril Yang. I flashback sembrano destinati a chiarire le origini del personaggio e il percorso che l'ha condotta a confrontarsi con Kingsley e con gli altri protagonisti.

Una parte significativa del trailer appare filtrata attraverso la videocamera di Roman, scelta visiva che potrebbe collegare la sua passione per il cinema al modo in cui gli eventi vengono osservati e raccontati. Il tema dello spettacolo evocato dalla sinossi ufficiale potrebbe quindi avere un peso importante nella narrazione, anche se Netflix non ha ancora svelato come si svilupperà questa componente.

La nuova stagione punta su un cast vocale inedito. Valeria Rodriguez presta la voce a Roman Carax, Kimoy Lee interpreta Talia Yang, Clancy Brown dà voce a Kingsley, Nazeeh Tarsha è D e Daniel Wu interpreta Kiril Yang. La serie è stata creata da Rafał Jaki, mentre la regia è affidata a Kai Ikarashi. Il progetto mantiene il legame con il mondo di Cyberpunk 2077, ma sceglie di raccontare una vicenda autonoma, senza presentarsi come una continuazione diretta delle avventure di David Martinez e Lucy.

Il debutto di Cyberpunk: Edgerunners 2 è fissato per il 20 ottobre 2026, con dieci episodi che porteranno gli spettatori ancora una volta nelle strade di Night City. La prima stagione, uscita nel 2022, aveva contribuito a rafforzare l'interesse per l'universo creato da CD Projekt Red, trasformando l'anime in uno dei titoli più apprezzati tra le produzioni animate legate ai videogiochi.

Il nuovo capitolo dovrà confrontarsi con le aspettative generate dal successo dell'originale, ma la scelta di ripartire da una storia indipendente offre agli autori la possibilità di esplorare altre zone della città e personaggi con motivazioni differenti. Dal trailer emerge un mondo in cui il desiderio di lasciare un segno può diventare un'ossessione, mentre il confine tra memoria, identità e tecnologia appare sempre più fragile.

Resta da capire se Roman, Talia, D e Kingsley riusciranno a conquistare il pubblico come i protagonisti della prima stagione. Per scoprirlo non bisognerà attendere molto: il ritorno a Night City è ormai imminente.