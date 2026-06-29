Cyberpunk: Edgerunners 2, il nuovo teaser svela tematiche e periodo di uscita su Netflix

È stato rilasciato un nuovo teaser trailer che informa i fan della finestra d'uscita e delle nuove tematiche di Cyberpunk: Edgerunners 2, la serie animata Netflix ispirata al celebre videogioco.

A grande richiesta dei fan, l'universo distopico nato dall'action RPG di CD Projekt RED sta per tornare. Dopo lo sviluppo travagliato del videogioco, infatti, il mondo che delineava è diventato il palcoscenico di diverse storie collaterali e ora Netflix ha pubblicato il secondo teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2, l'attesissima seconda stagione della serie animata che ha riscosso un enorme successo globale nel 2022. Il debutto sulla piattaforma di streaming è fissato per il prossimo autunno, quando verranno rilasciati dieci nuovi episodi.

Nuovi personaggi, stessa spietata Night City

La novità più rilevante emersa dalle prime sequenze rilasciate riguarda la direzione narrativa dello show: come si evince chiaramente dal teaser, questa seconda stagione racconterà una storia completamente inedita e slegata dagli eventi della prima per personaggi e tematiche.

A non cambiare, invece, saranno le atmosfere e la cornice della serie: l'oscura e spietata Night City farà ancora una volta da sfondo alle vicende e faremo la conoscenza di un gruppo di personaggi totalmente nuovo, per i quali gli autori promettono grandi cose.

I temi centrali del nuovo capitolo

Contestualmente al rilascio delle nuove immagini, gli addetti ai lavori di Cyberpunk: Edgerunners 2 hanno voluto fare chiarezza sulle tematiche profonde che guideranno la trama di questo secondo capitolo. La serie metterà infatti al centro del racconto la vendetta e le sue inevitabili conseguenze; la spettacolarizzazione della violenza, tratto distintivo della società cyberpunk, e il prezzo del retaggio, ovvero i sacrifici che le persone sono disposte a compiere pur di lasciare un segno indelebile in un mondo dominato dalle corporazioni.

Se la stagione precedente vi era parsa incredibilmente drammatica e disillusa, questo nuovo lavoro promette di superarla anche in questo e a noi non resta che preparare di nuovo i fazzoletti.