Cyberpunk: Edgerunners 2, Netflix presenta i nuovi personaggi, doppiatori e sigla del sequel

La seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners cambia completamente volto. Netflix ha svelato i protagonisti del nuovo arco narrativo, il cast vocale giapponese e inglese e la canzone che accompagnerà il ritorno dell'anime ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077.

Il finale di Cyberpunk: Edgerunners sembrava aver chiuso ogni porta. La storia di David Martinez aveva trovato una conclusione tanto drammatica quanto definitiva, tanto che l'idea di un seguito appariva difficile da immaginare. Eppure il successo ottenuto dalla serie ha spinto Netflix, Studio Trigger e CD Projekt RED a tornare nella caotica Night City. Il nuovo capitolo, però, non proverà a riprendere il racconto da dove si era interrotto: gli autori hanno scelto di costruire una vicenda completamente nuova, con protagonisti inediti e una storia indipendente che sfrutterà lo stesso universo narrativo senza legarsi direttamente agli eventi già raccontati.

Volti nuovi per Night City: ecco chi darà voce ai protagonisti

In vista dell'Anime Expo 2026, dove verranno diffusi ulteriori aggiornamenti, Netflix ha deciso di alzare il sipario sui primi personaggi della serie. Al centro della nuova storia ci sarà Roman Carax, il ragazzo con la videocamera già intravisto nelle immagini promozionali, interpretato da Momoka Terasawa nella versione giapponese e da Valeria Rodriguez nel doppiaggio inglese.

Accanto a lui farà il suo debutto Talia Yang, riconoscibile per i capelli rosa, che avrà la voce di Akari Kito in originale (la doppiatrice di Nezuko Kamado di Demon Slayer) e di Kimoy Lee nell'adattamento internazionale. Completano il gruppo D, doppiato da Koki Uchiyama (My Hero Academia e Jujutsu Kaisen) e Nazeeh Tarsha, e Weak Kingsley, il misterioso personaggio segnato dall'infezione visto nel trailer, affidato rispettivamente a Kentaro Tone (Kaiju N. 8 e Hell's Paradise) e Clancy Brown.

Le novità non riguardano soltanto il cast. Il nuovo trailer introduce anche You Can't Run From Me, brano destinato a diventare la sigla principale della serie. La canzone porta la firma di Maria Kelly e Drew Polovick, che ne ha seguito anche la produzione, mentre la voce scelta per interpretarla è quella della rapper Rico Nasty, protagonista musicale del primo materiale promozionale diffuso da Netflix.

Dieci episodi, un nuovo regista e nessun ritorno dal passato

L'uscita di Cyberpunk: Edgerunners 2 è prevista nel corso dell'autunno, anche se Netflix non ha ancora comunicato una data precisa. Una certezza riguarda invece la struttura della serie, che sarà composta da dieci episodi e inaugurerà una nuova fase creativa anche dietro le quinte.

Alla regia debutta Kai Ikarashi, già autore del sesto episodio della prima stagione, uno dei più apprezzati dai fan. Il character design sarà curato da Kanno Ichigo, mentre Masahiko Otsuka e Bartosz Sztybor ricopriranno contemporaneamente il ruolo di showrunner, sceneggiatori e produttori dell'intero progetto, mantenendo la collaborazione tra Studio Trigger e CD Projekt RED.

Gli autori hanno chiarito fin da subito quale sarà l'approccio del sequel. La nuova storia condividerà lo stesso mondo di Cyberpunk 2077, ma eviterà di costruire collegamenti diretti con il precedente anime. I personaggi scomparsi resteranno tali e il racconto si concentrerà su nuove figure, nuove dinamiche e nuovi conflitti. Più che un seguito tradizionale, Cyberpunk: Edgerunners 2 punta quindi ad ampliare Night City attraverso prospettive differenti, lasciando che sia l'universo creato da CD Projekt RED, e non un singolo protagonista, a diventare il vero filo conduttore della serie.