Per Marina è arrivato il momento della verità: nell' episodio di venerdì 27 novembre di Un Posto al Sole infatti, la Giordano finirà per confessare tutto a Roberto, confermando i sospetti che Ferri aveva avuto. Alberto Palladini intanto, dopo l'acceso confronto con Silvia e Michele per l'appartamento appena acquistato da Renato, verrà riavvicinato dalla madre di Anna.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Cristina riesce a rivedere Greta in carcere, mentre Marina, sempre più vicina a essere smascherata, cerca di confessare tutto a Roberto, salvo poi ripensarci. Un'intuizione di Ferri però, potrebbe condurre l'uomo alla verità, stringendo ulteriormente il cerchio intorno alla Giordano.

Intanto esplode lo scontro tra Michele, Silvia e Alberto per la casa, con Renato coinvolto nelle conseguenze. Rosa, infine, ritroverà Pino, che le racconterà della sua ultima passione.

Anticipazioni 27 novembre: Marina crolla davanti a Roberto e confessa la verità su Mori

Roberto Ferri

Ferri ha avuto un'intuizione, e sarà proprio lui a scoprire cos'è davvero successo. Roberto infatti, provoca Marina e la mette sotto pressione: alla fine, la Giordano crolla e gli racconta la verità su Stefano Mori. A partire dal suo accordo segreto, fino alla serata a casa dell'imprenditore e al suo tragico epilogo: davanti alle responsabilità di Marina dunque, cosa farà Roberto nelle prossima puntate? Sceglierà lei o Greta?

Veniamo ora ad Alberto che, dopo l'incidente di Gianluca e la sua ripresa, da qualche tempo è lontano da Anna. Preoccupata per la figlia perciò, Vittoria si farà viva con l'avvocato Palladini chiedendogli aiuto.

Veniamo infine a Sasà, il quale ha un'idea per svelare i "pregiudizi" del cane e evitare che gli ringhi contro; la sua idea però, non incontra i favori di chi gli sta accanto.