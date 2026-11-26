Gli episodi 'Incubi' e 'Dalla stessa parte' chiudono la quarta stagione del medical drama con Luca Argentero: Matteo scopre la verità sulla morte del padre, mentre un ricovero inatteso potrebbe cambiare il destino del Policlinico. E per Doc si apre una nuova sfida

È arrivato il momento della resa dei conti per Andrea Fanti e i suoi colleghi. Dopo una stagione segnata da morti misteriose, sospetti e tradimenti, Doc - Nelle tue mani 4 si prepara a salutare il pubblico con gli ultimi due episodi.

Stasera su Rai 1 alle 21:30, il medical drama con Luca Argentero arriva al suo appuntamento conclusivo. Al centro del finale ci sono il mistero del killer della morfina, la verità sulla morte del padre di Matteo e soprattutto il destino del Policlinico Ambrosiano, ormai venduto a una holding privata. Ma quando tutto sembra perduto, un ricovero inaspettato potrebbe cambiare le sorti dell'ospedale. E per Doc arriverà il momento di una decisione destinata a lasciare il segno.

DOC 4

Doc 4, le anticipazioni del finale di stagione

Il primo dei due episodi si intitola Incubi e mette al centro Matteo. Il giovane specializzando si è allontanato dal reparto, mettendo seriamente a rischio il proprio percorso professionale. A cercarlo sarà proprio Andrea Fanti, che non vuole assistere impotente alla possibilità che il ragazzo comprometta il proprio futuro. Nel suo rapporto con Matteo, Doc sembra riconoscere qualcosa della propria storia: un legame che lo spinge a non arrendersi e a cercare di riportarlo sulla strada giusta.

Nel frattempo, al Policlinico viene ricoverata Cecilia Tedeschi, una paziente alle prese con un percorso di fecondazione assistita. Il suo caso si rivelerà particolarmente delicato e metterà Giulia Giordano davanti a nuove difficoltà. Come ben si vede nella clip in esclusiva che vi mostriamo su Movieplayer.it: Riccardo si prepara a sconvolgere la collega con delle brutte notizie sulla salute della paziente. E a comunicarle alla diretta interessata dovrà essere proprio lei.

Per la dottoressa, però, non ci sono soltanto le responsabilità legate al reparto: insieme a Stefano e Damiano dovrà continuare a cercare una soluzione per impedire che l'Ambrosiano venga definitivamente perduto. La situazione diventa sempre più complicata anche sul fronte delle indagini. I sospetti sul tradimento che ha alimentato lo scandalo dell'ospedale si fanno più concreti. Qualcuno di cui tutti si sono fidati potrebbe essere responsabile delle morti legate alla morfina e degli eventi che hanno messo in pericolo persino la vita di Doc. La domanda, a questo punto, non è più soltanto chi abbia agito nell'ombra, ma se sia ancora possibile fidarsi di qualcuno.

Dalla stessa parte: le anticipazioni dell'ultimo episodio di Doc 4

Con Dalla stessa parte, sedicesimo e ultimo episodio di stagione, si arriva alla resa dei conti. Il Policlinico Ambrosiano è stato venduto e il futuro della struttura sembra ormai compromesso. Per i medici non è soltanto una questione professionale: salvare l'ospedale significa difendere un luogo nel quale hanno costruito relazioni, affrontato momenti difficili e ritrovato, in molti casi, il senso del proprio lavoro.

Proprio quando la situazione sembra non lasciare più spazio alla speranza, arriva un ricovero inaspettato. Un evento che potrebbe rivelarsi decisivo, offrendo un'ultima possibilità sia per salvare l'Ambrosiano sia per fare finalmente chiarezza sullo scandalo che ha travolto la struttura.

Anche per Matteo arriva il momento della verità. Il giovane scopre finalmente chi è il responsabile della morte di suo padre. Una rivelazione che, anziché portargli soltanto risposte, rischia di alimentare la sua rabbia e il desiderio di vendetta. Doc dovrà fare i conti anche con questa situazione, cercando di impedire che il ragazzo prenda una strada senza ritorno. Ma il passaggio decisivo riguarda proprio Andrea Fanti. Il medico sarà chiamato a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il futuro del Policlinico e di tutte le persone che lavorano al suo interno.

Doc 5 si farà? Il futuro di Luca Argentero e della serie

DOC 4

La fine della quarta stagione non sembra destinata a coincidere con l'addio definitivo di Andrea Fanti. Il futuro di Doc - Nelle tue mani, che alla vigilia sembrava già scritto, prevede invece ancora una stagione, come comunicato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione.

Al momento, come ha raccontato la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, Doc 5 è in fase di scrittura e sarà una stagione in parte 'rifondativa' sul piano narrativo. Un cambiamento che dovrebbe accompagnare un graduale passaggio di testimone, senza rinunciare alla presenza di Luca Argentero, destinato a restare parte del progetto.

Anche l'attore ha parlato della possibilità di tornare nei panni di Andrea Fanti, sottolineando però l'importanza di trovare idee all'altezza delle stagioni precedenti. Non si tratta, quindi, di proseguire la storia a ogni costo, ma di individuare una direzione narrativa capace di mantenere l'interesse del pubblico.