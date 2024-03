X-Men: svelato il villain del reboot targato Marvel Studios (e non sarà Magneto)

Con l'arrivo in streaming di X-Men '97, un insider ha anticipato la possibile identità del villain del reboot degli X-Men, che tra non molto faranno il loro debutto anche nel MCU. A quanto pare, Magneto potrà riposarsi stavolta.

Secondo Daniel Richtman (solitamente affidabile), Magneto non dovrebbe essere il cattivo principale del prossimo reboot degli X-Men dei Marvel Studios. Al contrario, Mister Sinister sarebbe l'attuale scelta principale per l'antagonista dell'amata squadra di mutanti.

Già uno dei cattivi principali in X-Men '97 della Marvel Animation, lo studio potrebbe usare il revival animato per far conoscere al grande pubblico il personaggio prima del suo debutto in live-action nel Marvel Cinematic Universe. Mister Sinister non è mai apparso in un film live-action degli X-Men, anche se Jon Hamm lo ha quasi interpretato in The New Mutants.

Magneto non sarà il villain del reboot degli X-Men

Gli X-Men nel MCU

Dopo aver riacquistato i diritti degli X-Men nel 2019, i Marvel Studios hanno iniziato a introdurre lentamente i mutanti nel MCU, con personaggi come il Professor X, Namor e Bestia che appaiono rispettivamente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels. La versione MCU di Ms. Marvel è stata anche rivelata essere un mutante invece di un Inumano (un cambiamento che anche i fumetti hanno poi adottato).

I Marvel Studios hanno anche ricevuto proposte di sceneggiatori per il reboot di X-Men, ma lo studio non ha apparentemente fretta di velocizzare il loro ingresso, dato che un reboot degli X-Men non è ancora stato annunciato.

Deadpool 3, svelata la prima sinossi del film: ci saranno altri camei degli X-Men?

Lo studio potrebbe anche guardare all'interno, dato che Eric Martin, showrunner di Loki, ha espresso interesse a lavorare al progetto, affermando nel novembre 2023:

"Penso che tutti stiano probabilmente inseguendo gli X-Men perché credo che sia lì che ci siano i personaggi più affascinanti. Ma voglio dire, chi lo sa? È una decisione che spetta a qualcuno che non sono io. Finché la Marvel sarà felice, ovviamente, mi piacerebbe [lavorare ad altri progetti del MCU]. La Marvel ha cambiato la mia vita affidandomi la scrittura di Loki. È stata una grande responsabilità, e spero di essermi guadagnato questa fiducia".