X-Men '97, dove eravamo rimasti? Marvel pubblica il riassunto delle puntate precedenti

Per facilitare la visione dei nuovi episodi, Marvel ha pubblicato un riassunto delle stagioni precedenti

X-Men '97 debutterà su Disney+ il 20 marzo prossimo e per agevolare la visione di questo revival, Marvel ha pubblicato un video riassunto delle stagioni precedenti.

La nuovissima serie animata - un revival del cartone animato originale di Fox Kids andato in onda per 76 episodi tra il 1992 e il 1997 - riprenderà proprio da dove si era interrotta X-Men: The Animated Series, con i mutanti che si trovano ad affrontare un futuro incerto senza più il loro leader (il professor Charles Xavier, doppiato da Cedric Smith).

Se avete bisogno di un rapido ripasso - o di una dose di nostalgia degli anni '90 - i Marvel Studios hanno pubblicato un riassunto ufficiale di X-Men: The Animated Series. Il video, che potete vedere qui sotto, riavvolge la VHS fino al primo storico doppio episodio con cui si apriva, "Night of the Sentinels" del 1992 e al finale "Graduation Day" del 1997.

X-Men '97

X-Men '97 riprende l'iconica serie degli anni '90 sugli X-Men, un gruppo di mutanti che usano i loro poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, messi davanti a sfide mai affrontate prima d'ora e costretti ad affrontare un futuro nuovo, pericoloso e inaspettato.

X-Men '97, il creatore licenziato prima della première su Disney+

Il cast vocale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Bishop), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley ed Emi Yonemura. Kevin Feige figura tra i produttori esecutivi.