Loki 2: l'easter egg sugli X-Men scovato dai fan (VIDEO)

La seconda stagione di Loki ha finalmente debuttato su Disney+ e i fan hanno già scovato diversi easter egg legati al mondo Marvel. Il più importante fino ad ora, apparso nella premiere della serie, è quello riguardante gli X-Men (o almeno così sembra). I fan hanno infatti notato una grande somiglianza tra la porta che conduce al Temporal Loom e quella che conduce a Cerbero, più volte apparsa nel franchise dedicato ai mutanti.

La porta che viene aperta dal personaggio di Ke Huy Quan presenta la stessa forma e una X inconfondibile. Considerando come in Deadpool 3 ci saranno diversi personaggi provenienti dal franchise degli X-Men, e si vocifera che il film sia proprio collegato a Loki, non è da escludere che questo easter egg sia stato inserito in maniera intenzionale.

Loki 2, la spiegazione della scena post-credits con Sylvie

Nonostante non ci sia alcuna fretta nel dover cercare un autore per il prossimo film degli X-Men, non essendoci una data fissata per la sua uscita nelle sale, tra le fila della Marvel l'intenzione sarebbe quella di prendere una decisione nei primi mesi del 2024.

Loki 2, debutto record per la serie su Disney+

Grandi numeri per il ritorno del dio dell'inganno sul piccolo schermo. Il primo episodio ha totalizzato 10,9 milioni di visualizzazioni nel mondo nei suoi primi tre giorni sulla piattaforma. Si tratta della seconda premiere più vista dell'anno su Disney+, dopo il primo episodio della terza stagione di The Mandalorian dell scorso marzo.