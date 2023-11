The Marvels: l'arrivo degli X-Men confermato in un nuovo teaser?

In rete è stato appena diffuso un nuovo teaser trailer di The Marvels, film che vedrà Brie Larson nuovamente in azione nei panni di Captain Marvel, e i fan più attenti sembrerebbero aver scovato degli indizi riguardante l'imminente arrivo degli X-Men all'interno dell'MCU. Nel video della durata di 15 secondi, infatti, Monica Rambeau pronuncia le seguenti parole: "C'è una realtà differente che si sta inserendo nella nostra".

Ma l'indizio più grande arriva dalla scritta che compare su schermo, ovvero "Be There For What Comes Next", con la lettera X che lentamente si distacca dalle altre. Negli ultimi giorni si erano diffusi alcuni rumor riguardanti una scena post-credits girata all'ultimo minuto e in molti stanno ipotizzando la presenza di un componente degli X-Men.

The Marvels: Brie Larson delusa dalle critiche del fandom tossico, dirà addio all'MCU?

The Marvels, quanto dura il nuovo film dell'MCU

Tramite l'inserzione del film sul sito di AMC, è stato confermato ufficialmente che il sequel di Captain Marvel durerà 1 ora e 45 minuti, battendo il record de L'incredibile Hulk e Thor: The Dark World (1 ora e 52 minuti) come film dell'MCU più breve mai realizzato.

The Marvels è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è anche il sequel del film del 2019 Captain Marvel. I protagonisti sono Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane l'8 novembre 2023, negli Stati Uniti arriverà due giorni dopo, il 10 novembre.