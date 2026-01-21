X-Men - Le origini: Wolverine, perché Josh Holloway fu licenziato dal ruolo di Gambit?

Dalla giungla di Lost alla giungla mutante. Josh Holloway, affascinante interprete di Sawyer nella serie di culto di Damon Lindelof e Carlton Cuse, ha rivelato di essere stato scelto per interpretare il mutante Gambit nel film di Gavin Hood del 2009 X-Men - Le origini: Wolverine per poi essere licenziato.

"Gambit era uno dei ruoli che ho perso. A dire il vero, avevo fatto il provino con Hugh Jackman e avevo ottenuto la parte", ha rivelato l'attore al Fan Expo di Portland, come riporta Collider. "Mi abbracciarono e mi hanno detto: 'Sei tu! Ci vediamo sul set'".

La storia non ha, però, un lieto, come ha ammesso l'attore: "Verso la fine della serata, il capo dello studio mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vogliamo qualcuno di 10 anni più giovane'. Così hanno preso Taylor Kitsch. Se mi ricapitasse l'occasione oggi? Chissà... ho anche imparato i trucchi con le carte e tutto il resto."

Josh Holloway in una scena della serie Duster

Licenziato perché "troppo vecchio", ma il film ha fatto flop

Negli anni 2000, il successo di Lost aveva reso Josh Holloway, uno degli interpreti più amati dai fan, molto richiesto e i fan sognavano di vederlo in alcuni ruoli popolari, tra cui quello di Gambit. L'interpretazione di Taylor Kitsch non ha lasciato il segno e in tanti avrebbero preferito vedere Holloway, prima scelta secondo quanto da lui rivelato, nella parte del mutante di New Orleans

Alla prova del botteghino X-Men - Le origini: Wolverine si rivelò non solo un flop di critica, con un misero 37% su Rotten Tomatoes, ma soprattutto un insuccesso economico incassando solo 373 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di oltre 150 milioni. Nonostante ciò, sono stati poi sviluppati due sequel vagamente collegati, Wolverine - L'immortale e Logan - The Wolverine, che hanno avuto maggior successo.

Mentre il personaggio di Wolverine ha avuto uno sviluppo eccezionale grazie all'interpretazione di Hugh Jackman tanto da fare trionfalmente ritorno in Deapool & Wolverine in attesa di scoprire se lo rivedremo in in Avengers: Doomsday, attendiamo di rivedere all'opera Channing Tatum nei panni di Gambit. Tatum ha sostituito Taylor Kitsch a metà degli anni 2010, ma non ha mai avuto l'opportunità di interpretare un ruolo da solista prima della fusione tra Disney e Fox.