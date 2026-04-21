X-Men, Marvel ripartirà da questi membri originali del team per il reboot

Continuano a rincorrersi le voci sulla possibile squadra di mutanti che sarà protagonista della prima versione targata Marvel Studios del fumetto in quella che è già chiamata la Mutant Saga

Jake Schreier sta rilanciando la saga degli X-Men per i Marvel Studios, e tutti gli occhi sono ora puntati su ciò che ha in serbo per una nuova interpretazione degli eroi mutanti.

Se le voci secondo cui Sadie Sink interpreterà Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day sono corrette, allora potremo aspettarci di incontrare il primo membro della squadra già quest'estate.

I Marvel Studios deve fare le cose per bene, poiché questi personaggi saranno quasi certamente il punto focale della narrazione dell'MCU nel prossimo decennio, se tutto andrà secondo i piani.

X-Men '97: una scena

I cinque X-Men originali nel futuro dei Marvel Studios

Secondo un rumor lanciato da The Cosmic Circus, l'idea è che il cast di mutanti "si evolva nel corso di diversi anni, dando vita a una storia di formazione". Sembra inoltre che si partirà dai cinque X-Men originali: Ciclope, Marvel Girl, Angel, Bestia e Uomo Ghiaccio.

Tuttavia, sebbene costituiranno il team "principale", potrebbero apparire anche altri mutanti, anche se non in "una formazione neanche lontanamente paragonabile a quella di X-Men '97". Il rumor aggiunge: "Penso che saranno i cinque principali più altri tre. E Logan non è incluso in questa formazione".

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Quale sarà il futuro di Wolverine nel MCU?

Al momento, sembra che ci siano le stesse probabilità che Hugh Jackman continui a interpretare Wolverine nell'MCU post-Avengers: Secret Wars e che Dafne Keen vesta i panni del nuovo Wolverine. In altre parole, non è stata presa alcuna decisione e Logan verrà probabilmente messo da parte per un po' di tempo.

Sarebbe molto difficile per i nuovi X-Men apparire in Avengers: Secret Wars in questo momento, se questa notizia fosse vera. E, parlando degli eroi più potenti della Terra, sembra che i Marvel Studios stiano cambiando approccio al franchise per il futuro.

Gli attori in lizza per un ruolo in X-Men

Il reboot diretto da Jake Schreier è ancora in fase di sviluppo della sceneggiatura - a cura del creatore di Beef Lee Sung Jin e della co-showrunner di The Bear Joanna Calo - ma la scorsa settimana sono circolate voci secondo cui Odessa A'Zion sarebbe in lizza per il ruolo di Rogue, mentre Peter Claffey sarebbe in lizza per quello di Bestia.

In questa fase della produzione, è probabile che la lista della Marvel comprenda moltissimi attori, anche se finora non sono trapelati altri nomi a parte i due indicati sopra.