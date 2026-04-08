X-Men, quali saranno le differenze tra il reboot Marvel e i vecchi film

Tra qualche anno, subito dopo l'uscita dei prossimi due film sugli Avengers, i Marvel Studios presenteranno la loro nuova versione degli X-Men con un reboot a tutti gli effetti.

Sarà il regista Jake Schreier, che già aveva convinto buona parte di pubblico e critica con Thunderbolts*, a occuparsi della nuova versione e in una recente interviste ha anticipato alcune delle differenze sostanziali con i vecchi film della 20th Century Fox.

X-men

X-Men, in cosa si distinguerà il reboot dai film della Fox

Parlando del suo approccio nel seguire le orme della precedente saga degli X-Men, Schreier ha spiegato: "Ovviamente, questa serie ha realizzato cose incredibili, ha avuto successo sotto molti aspetti e ha prodotto tante cose meravigliose. Ci chiediamo: quali sono i percorsi che possiamo intraprendere e quali aspetti della mitologia possiamo esplorare per dare al pubblico la sensazione di condurlo in un luogo nuovo?".

Sembra che sia in programma un nuovo inizio quindi, con l'attenzione che probabilmente si sposterà su nuove minacce. Dopo vent'anni di storie incentrate su Magneto e Fenice, già questo dovrebbe contribuire a dare un po' di freschezza alla serie.

Avengers: Doomsday, Ciclope nel teaser sugli X-Men

La ricerca del nuovo team di mutanti della Marvel

A Schreier è stato chiesto come intende trovare gli attori che interpreteranno gli X-Men per una nuova generazione. "Credo che su questo punto dovrò mantenere il riserbo per quanto riguarda l'approccio. Ci sono solo alcune cose che posso dire", ha affermato con una risatina.

"Ma sì, voglio dire, ovviamente è una responsabilità enorme e un'opportunità incredibile. Penso che più di ogni altra cosa stiamo discutendo di come renderlo nuovo e di come arrivare a risultati che ci facciano sentire all'altezza dei nostri predecessori".

Per quanto riguarda il cast, ci si può probabilmente aspettare un mix di volti nuovi e noti, magari con un'attenzione particolare ai mutanti che la Fox non è riuscita a valorizzare come avrebbe dovuto (e la lista è davvero lunga). Recentemente, è stato rivelato che l'autore di Beef - Lo scontro Lee Sung Jin e la co-showrunner di The Bear Joanna Calo stanno riscrivendo lo script consegnato da Michael Lesslie per il nuovo X-Men targato Marvel Studios.

Quando esce al cinema il reboot degli X-Men

Al momento il reboot dei Marvel Studios non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il quadro è abbastanza chiaro: il film è in sviluppo attivo (con la sceneggiatura in lavorazione) e arriverà dopo la fine della saga del Multiverso, ovvero dopo Avengers: Secret Wars previsto per dicembre 2027.