X-Men: in corso il casting per i ruoli di Kitty Pryde e Gambit. Channing Tatum escluso da Marvel?

Al momento sarebbero in pieno svolgimento i casting per le nuove versioni dei mutanti da inserire nel Marvel Cinematic Universe

Quando Channing Tatum ha fatto un'apparizione a sorpresa nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine, si pensava che avrebbe ripreso il ruolo se i Marvel Studios avessero deciso di includere il personaggio nel previsto reboot degli X-Men, ma questo potrebbe non avvenire.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, una indiscrezione sul casting rivelerebbe che la Marvel sta attualmente cercando attori per interpretare il Ragin' Cajun e Kitty Pryde, alias Shadowcat.

Non è la prima volta che sentiamo dire che Pryde farà parte della squadra, ma se la notizia si rivelasse esatta e lo studio stesse cercando anche qualcuno che interpreti Remy LeBeau, è ovvio che Tatum non farà ritorno, almeno non per il film sugli X-Men.

X-Men '97: una scena

X-Men, tutti gli attori rumoreggiati per il nuovo reboot

Tatum potrebbe comunque fare un'altra apparizione nei panni del mutante in Avengers: Secret Wars, come si era già vociferato in precedenza. Inoltre, è emerso anche che Sadie Sink, celebre per il ruolo di Max in Stranger Things, sarebbe in lizza per il ruolo di Jean Grey e che Cynthia Erivo (Wicked) e Ayo Edebiri (The Bear) sarebbero nel mirino dei Marvel Studios per il personaggio di Tempesta.

Cynthia Erivo sarà Storm? La Marvel contatta la star di Wicked per il reboot degli X-Men

Sebbene la Marvel abbia tutta l'intenzione di accelerare il processo di produzione del nuovo film sugli X-Men, gli aggiornamenti ufficiali sono stati pochi e sporadici. Tutto ciò che sappiamo con certezza è che Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura e che lo studio è attualmente alla ricerca di un regista.

Se alcuni degli X-Men faranno il loro debutto nei prossimi film degli Avengers (come si vocifera sempre più spesso), è possibile che presto arrivino notizie ufficiali sul casting di diversi personaggi che potrebbero andare a comporre il team che sarà protagonista della nuova pellicola.