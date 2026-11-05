X-Men, Jeremy Allen White sarà il nuovo Wolverine? Marvel punta alla star di The Bear

Da oltre vent'anni Wolverine ha il volto di Hugh Jackman - e per molti sarebbe impossibile immaginare un altro attore al suo posto - ma con il reboot degli X-Men all'orizzonte, per i Marvel Studios potrebbe essere arrivato il momento di trovare un nuovo interprete. E tra i possibili candidati spunta un nome che forse in pochi si aspettavano: Jeremy Allen White, star di The Bear.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'attore avrebbe già incontrato Marvel per discutere di un possibile ruolo nel film, alimentando le voci su un futuro passaggio di testimone. Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma la prospettiva di vedere l'attore nei panni di Logan ha già acceso la curiosità.

Jeremy Allen White potrebbe essere Wolverine nel reboot degli X-Men

Hugh Jackman nei panni di Wolverine

A far circolare il nome di Jeremy Allen White è stato l'insider Jeff Sneider, che nella sua newsletter The InSneider ha parlato di un presunto incontro tra l'attore e i rappresentanti dei Marvel Studios. Al centro della discussione ci sarebbe un ruolo inizialmente limitato nel nuovo film sugli X-Men, destinato però ad assumere maggiore importanza nei progetti successivi.

Sneider non ha confermato l'esistenza di una trattativa per Wolverine, precisando anzi che le notizie circolate in questo senso si sono spinte oltre quanto effettivamente riportato. L'ipotesi resta comunque interessante, considerando che Logan è ancora uno dei grandi assenti dal cast annunciato per il reboot.

Una breve apparizione potrebbe rappresentare il primo passo verso l'introduzione di una nuova versione del personaggio, senza sottrarre troppo spazio agli altri mutanti.

La questione più delicata rimane naturalmente l'eredità di Hugh Jackman, che ha debuttato come Wolverine nel primo X-Men del 2000. Dopo il commovente addio di Logan - The Wolverine, arrivato nel 2017, l'attore australiano è tornato a sfoderare gli artigli in Deadpool & Wolverine, conquistando nuovamente il pubblico.

Da The Bear a Wolverine: perché proprio Jeremy Allen White

Jeremy Allen White in The Bear

Conosciuto inizialmente per il ruolo di Lip Gallagher in Shameless, Jeremy Allen White ha raggiunto una popolarità ancora maggiore interpretando Carmen Berzatto in The Bear, una performance che gli ha permesso di conquistare numerosi riconoscimenti.

Negli ultimi anni ha ampliato il proprio percorso cinematografico, passando dal dramma familiare The Warrior - The Iron Claw al biopic Springsteen: Liberami dal Nulla, nel quale ha interpretato Bruce Springsteen.

Il suo eventuale arrivo nell'universo Marvel rappresenterebbe quindi una novità importante nella carriera dell'attore, ma ci sono anche alcune caratteristiche che lo renderebbero particolarmente adatto a Wolverine.

A cominciare dalla statura: White è alto circa 170 centimetri, decisamente meno di Jackman, ma più vicino al Logan raffigurato nei fumetti. Anche la sua capacità di interpretare personaggi tormentati, impulsivi e spesso incapaci di gestire le proprie emozioni potrebbe rivelarsi interessante per una nuova incarnazione del mutante.

C'è poi una curiosa coincidenza: Joanna Calo, che ha lavorato proprio a The Bear, figura tra gli sceneggiatori coinvolti nel nuovo film degli X-Men.

X-Men, il cast del reboot Marvel e la data di uscita

Il progetto diretto da Jake Schreier, già regista di Thunderbolts*, porterà sul grande schermo una nuova generazione di mutanti dopo la conclusione della Saga del Multiverso.

Il cast annunciato dai Marvel Studios comprende Sadie Sink nei panni di Jean Grey, Kit Connor in quelli di Ciclope e Christopher Abbott come Professor X. A loro si aggiungono Samara Weaving nel ruolo di Emma Frost, Inde Navarrette come Rogue e Maya Boyd come Tempesta.

Tra i nomi più importanti figura anche Adam Driver, scelto per interpretare il villain Mister Sinister. La sceneggiatura vede coinvolti Michael Lesslie, Lee Sung Jin e Joanna Calo.

Il nuovo X-Men arriverà nelle sale americane il 5 maggio 2028 e inaugurerà una fase particolarmente importante per il MCU.