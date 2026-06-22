Spider-Man: Brand New Day prepara l’ingresso degli X-Men nel MCU con un villain a sorpresa

Spider-Man: Brand New Day potrebbe rivelarsi molto più importante per il MCU di un semplice nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno. Oltre a Hulk, Scorpion e The Punisher - già annunciati - il trailer ha infatti introdotto anche un altro personaggio, passato quasi inosservato ma potenzialmente cruciale per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Un villain il cui nome è ben conosciuto dai lettori dei fumetti, che potrebbe rappresentare il primo vero indizio dell'arrivo degli X-Men.

Spider-Man: Brand New Day e il villain che guarda agli X-Men

Spider-Man: Brand New Day

Cresce l'attenzione intorno a Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya dedicato a Peter Parker. E con essa cresce anche l'attenzione per i dettagli, specialmente dopo il rilascio del trailer che ha scatenato teorie e un vero e proprio lavoro di analisi degli indizi degno della CIA.

Diversi sono infatti gli elementi esplosivi mostrati: dal ritorno di Bruce Banner nei panni di Hulk, alla presenza di Scorpion e l'ingresso di The Punisher. C'è però un nome che è passato quasi in sordina ma che potrebbe essere, invece, importantissimo. Addirittura il nuovo villain dell'Uomo Ragno: William Metzger.

Il personaggio, interpretato da Tramell Tillman di Scissione, viene presentato come una figura collegata al Department of Damage Control, l'organizzazione già vista nel MCU con il compito di gestire le conseguenze degli scontri tra esseri potenziati, alieni e vigilanti vari. In apparenza, quindi, un funzionario impegnato a contenere una nuova emergenza. Ma per chi conosce i fumetti Marvel, quel nome accende subito più di una lampadina.

Sulla pagina, infatti, William Metzger è il leader della Milizia Anti-Mutanti, un gruppo apertamente ostile ai mutanti. Una figura minore rispetto ai grandi villain della Casa delle Idee, ma perfetta per introdurre nel MCU uno dei temi centrali della mitologia degli X-Men: la diffidenza sociale verso la diversità mutante.

William Metzger può diventare il ponte tra Spider-Man e i mutanti

Tramer Tillman sarà William Metzger

Nel trailer, Metzger si rivolge a Spider-Man per fermare una minaccia che le autorità non riescono né a identificare né a contenere. Peter, grazie al suo senso di ragno, potrebbe essere l'unico in grado di contrastarla. Un dettaglio che acquista peso, se collegato alle teorie sul personaggio interpretato da Sadie Sink.

Per molti fan, l'attrice potrebbe essere niente di meno che Jean Grey. Nulla è confermato, ovviamente, ma l'eventuale presenza di una potente mutante telepatica renderebbe Metzger una figura chiave. Di fronte a un potere mentale fuori controllo, un funzionario già incline a diffidare degli esseri potenziati potrebbe diventare il primo volto dell'ostilità verso i mutanti nel MCU.

Anche perché il terreno è già stato preparato. In Ms. Marvel, il Damage Control ha mostrato metodi sempre più aggressivi, soprattutto dopo l'introduzione di Kamala Khan come mutante. Con Metzger in una posizione di rilievo, il DODC potrebbe evolversi quindi da semplice agenzia di contenimento a simbolo della futura paura anti-mutante.

La nuova era MCU riguarderà gli X-Men?

Charles Xavier

Dopo Avengers: Secret Wars, i Marvel Studios dovrebbero aprire ufficialmente le porte agli X-Men come eroi nativi della Terra-616. Un progetto dedicato ai mutanti è già in sviluppo con Jake Schreier, regista di Thunderbolts*, e ha senso che il terreno venga preparato con largo anticipo.

In questa prospettiva, Brand New Day potrebbe diventare più di una nuova avventura urbana per l'amichevole Spider-Man di quartiere. Potrebbe essere il film incaricato di seminare il primo vero conflitto politico e sociale intorno ai mutanti, magari partendo da un personaggio apparentemente secondario come Metzger.