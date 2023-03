X-Men '97: rivelata la sinossi del revival della nota serie animata

X-Men Updates ha condiviso la primissima sinossi di X-Men '97 in occasione di un evento che festeggia i 60 anni del gruppo. Il nuovo revival animato, che trova le sue radici in Insuperabili X-Men (X-Men: The Animated Series) del 1992, vuole continuare le storie introdotte nello show precedente.

Le prime informazioni riguardo alla sinossi di X-Men '97 sono arrivate durante l'evento virtuale X-Men: 60 Uncanny Years Live di Marvel Unlimited, con la successiva condivisione attraverso Twitter, che trovate tradotta di seguito: "Storm [Tempesta] e Wolverine cercano di portare avanti quanto realizzato dagli X-Men. Magneto vuole farsi avanti al posto di Charles Xavier e Sinister [Sinistro] cerca in tutti i modi di porre fine al gruppo una volta per tutte".

Pur non essendo una descrizione troppo dettagliata, queste prime anticipazioni sulla narrazione ci fornisce i nomi di alcuni personaggi chiave che ritroveremo in X-Men '97. Non ci resta che attendere nuovi dettagli, ricordandovi che in precedenza, con questo progetto, si è già accennato alla possibilità di più stagioni.