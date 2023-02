X-Men '97: il revival della serie animata potrebbe durare quattro stagioni

I Marvel Studios hanno deciso di rivisitare il mondo animato dei mutanti con X-Men '97, revival della serie animata dedicata ai supereroi andata in onda negli anni '90. Non ci sono ancora aggiornamenti sul suo debutto, ma è probabile che arriverà su Disney+ in autunno.

L'indiscrezione è stata riportata dallo scooper KC Walsh che ha anche rivelato il possibile numero di stagioni: ben quattro. X-Men '97 riprenderà la storia da dove si era interrotta.

I ritorni nel cast di doppiatori sono quelli di Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio.

Alla guida del progetto ci sarà Beau DeMayo, coinvolto anche come produttore, mentre Jake Castorena sarà il supervisore alla regia. Nel team ci saranno gli sceneggiatori Eric e Julia Lewald e il regista Larry Houston in veste di consulenti.

Si tratterà per molti fan della Marvel di un antipasto in vista dell'introduzione vera e propria degli X-Men in live action all'interno dell'MCU. Sulla questione si era di recente espresso Kevin Feige, stuzzicando i fan: "Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di un qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora parlarne".