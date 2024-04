X-Men '97, i registi della serie in lizza per guidare il ritorno dei mutanti nel MCU?

Dopo lo straordinario successo di X-Men '97, in molti si stanno chiedendo se i realizzatori della serie animata saranno incaricati di guidare il ritorno dei mutanti anche al cinema per il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe.

I registi dello show, attualmente in programmazione su Disney+, Chase Conley e Emi Yonemura, hanno dichiarato a Screen Rant di essere interessati a dirigere un film sugli X-Men per il MCU. "Non direi mai di no a quella telefonata perché amo le sfide e mi piace provare cose nuove", ha detto Yonemura, che ha diretto gli episodi 3, 5, 7 e 9 della serie.

Chi sta guardando X-Men '97 probabilmente deve ancora superare lo shock del quinto episodio, che è il miglior esempio di come Yonemura si sarebbe avvicinato a un eventuale reboot in live-action. Conley, che ha diretto gli episodi 2, 4 e 6, ha aggiunto: "Se ci chiamano, a un certo punto, risponderò al telefono, di sicuro".

X-Men '97: una scena

Gli X-Men fanno già parte del MCU

Una manciata di personaggi degli X-Men ha già debuttato nel MCU. Una variante multiversale del Professor X è apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma la conferma ufficiale di un crossover con gli X-Men è stata presentata per la prima volta in The Marvels con il cameo di Bestia. Con Deadpool & Wolverine pronti a introdurre altri mutanti nel MCU, c'è da sperare (e speculare) su qualsiasi cosa la Marvel abbia in serbo.

Sia Conley che Yonemura hanno riconosciuto il fascino dei film in live-action del MCU, ma hanno anche affermato che lo stesso risultato può essere ottenuto con l'animazione a un costo sensibilmente inferiore. "Possiamo fare cose che non si possono fare in live-action, o se lo si fa, è davvero costoso", hanno detto.

Conley ha descritto X-Men '97 e i film live-action come "mezzi che hanno entrambi i loro pro e contro. Ciò che la nostra serie animata sta dimostrando è che l'animazione è un mezzo, ma dovrebbe essere tenuta in considerazione quasi quanto un prodotto in live-action".