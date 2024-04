Grande Fratello, Fiordaliso su Giuseppe Garibaldi: “Ha ancora una cotta per Beatrice”

Nel corso di una diretta su Instagram la cantante ha parlato con i fan dei gieffini sui rapporti tra i due ex concorrenti.

Nonostante il Grande Fratello sia finito da settimane, i fan di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continuano a sperare che i due ex concorrenti, dopo essersi lasciati nella Casa più spiata d'Italia, si ritrovino nella vita reale. Fiordaliso ha alimentato le loro aspettative con alcune dichiarazioni su Instagram.

Fiordaliso e Giuseppe al Grande Fratello

Fiordaliso fa il tifo per i Beabaldi

L'interesse intorno all'ultima edizione del reality show sembra alimentato soprattutto dai fan delle coppie che si sono formate all'interno della Casa più spiata d'Italia. I concorrenti, per il momento, oltre alle consuete ospitate a Verissimo, non sono riusciti a sfondare nel mondo dello spettacolo e le loro apparizioni in televisione si contano sulle dita di una mano.

Una delle coppie più amate del Grande Fratello, è stata quella formata da Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che la scorsa settimana ha fatto una sorpresa a Heidi Baci al Grande Fratello Vip albanese. Nonostante i due si siano lasciati, continuano a far sognare i fan dei Beabaldi, come dimostrato dall'entusiasmo suscitato da una recente foto pubblicata su Instagram che li ritraeva insieme a Roma.

Beatrice Luzzi a Verissimo: "Con Giuseppe Garibaldi ho messo un punto" e sulla mancata vittoria...

Ora Fiordaliso, che ha passato con Beatrice e Giuseppe molti mesi nella Casa, ha fatto una breve storia su Instagram con al fianco il suo ex coinquilino calabrese. La cantante, che si è definita la capoship dei Beabaldi, ha chiesto al suo amico se avesse incontrato Beatrice. Lui ha confermato di averci preso un caffè insieme nella capitale.

Fiordaliso ha stuzzicato Giuseppe, "Tu sei innamorato cotto. Cotto, come una pera". Lui ha cercato di svincolare, "Beatrice non so, tu sì", ha continuato Fiordaliso prima di interrompere la diretta.

Giuseppe e Beatrice al Grande Fratello

Le scuse di Giuseppe a Beatrice

Nei giorni scorsi, Giuseppe in una storia di Instagram ha risposto a chi gli ha ricordato una scena particolarmente sgradevole vista durante l'ultima edizione del Grande Fratello. Subito la morte del padre di Beatrice, Giuseppe, mentre la Luzzi era fuori dalla Casa, 'festeggiò' baciando un pupazzo di legno.

"Rivedendo la scena capisco di aver sbagliato. Ho chiesto scusa a chi di dovere ma ci sono delle cose dietro che purtroppo non si possono dire. Nessuna malizia, nessuna cattiveria e ripeto: ho sbagliato", ha spiegato Giuseppe Garibaldi ai suoi follower.