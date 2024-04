X-Men '97: i registi hanno amato aggiungere gli elementi da soap opera alla serie Marvel

Giunti a metà stagione, possiamo dire che X-Men '97 è uno degli show Marvel più apprezzati degli ultimi anni, se non il più amato. Questo anche grazie ad alcuni spiccati elementi da soap opera che il team si è divertito ad aggiungere.

La serie non si è affatto risparmiata sull'inserimento di triangoli amorosi, e i registi Emi Yonemura e Chase Conley hanno recentemente discusso proprio di questi elementi da soap opera nella serie animata.

"Li adoro, perché sento che generano sempre una grande azione", ha spiegato Yonemura, che ha specificato come le dinamiche da soap opera servono a rendere ancora più emozionanti le sequenze d'azione.

"Potremmo scatenarci quanto vogliamo con l'azione, ma bisogna guadagnarsela. Non si può avere sempre e solo azione. Quindi mi piace il fatto che possiamo intrecciare il tutto con l'umanità di questi personaggi, che non sono solo supereroi con poteri, che si battono per i loro diritti civili. Sono qui per così tanti altri messaggi che anche noi cerchiamo di trasmettere al pubblico, che rende tutto così delizioso e fa sì che tutta l'azione sia come una ricompensa. Adoro l'equilibrio di entrambi questi elementi".

Per Conley, la costruzione narrativa di X-Men '97 è come in Jenga, dove ogni elemento contribuisce al risultato generale che poi si traduce in una forte emozione.

"Si deve sempre stratificare, come quando costruisci un puzzle Jenga. Si accatasta e poi, nell'episodio successivo, lo si butta giù. È la sensazione più bella del mondo. È divertente e non si vuole fare nulla che appaia gratuito. Non mi piace l'azione gratuita".

Un nuovo episodio di X-Men '97 è disponibile in streaming su Disney+ ogni mercoledì. Al momento, sono disponibili i primi sei episodi della prima stagione.