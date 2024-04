X-Men '97: il regista svela che QUELLA morte non era pianificata dall'inizio

Nel corso di una recente intervista, il regista di X-Men '97 Jack Castorena ha affrontato l'elefante nella stanza, ovvero la morte di un personaggio amatissimo della serie, avvenuta in maniera davvero scioccante nel corso del quinto episodio dello show, "Ricordalo".

ATTENZIONE: il seguente articolo contiene SPOILER importanti sulla trama della stagione.

Nel corso dell'episodio, mentre alcuni componenti degli X-Men si trovano su Genosha, un esercito di Sentinelle piomba sul pianeta per uccidere tutti i mutanti presenti. Al termine di una sequenza struggente e drammatica, alla fine perdono la vita anche Magneto e Gambit.

X-Men '97: una scena

Sebbene la morte del primo fosse nei piani fin dall'inizio, il regista ha svelato che la dipartita di Gambit non era affatto scontata.

"È sempre stato Magneto? Sì. È sempre stato Gambit? Quasi. Magneto è sempre stato una specie di punto fermo. L'altro personaggio, inizialmente, non era Gambit. Non oso dire chi fosse perché è cambiato diverse volte. Questo avviene quando si cambia sceneggiatura e storia, e si spingono certe cose in base alle esigenze della storia".

Il punto fermo era che tutti gli avvenimenti sarebbero stati guidati dalla storia. "Questa è una delle cose che mi ha davvero, genuinamente, catturato e convinto a unirmi a questo progetto. Era come se dicessimo: 'Oh, ci prenderemo delle rivincite, ma sarà tutto guidato dalla narrazione'. Si tratterà di spingere la narrazione in un modo che andrà a beneficio della storia e che convaliderà il motivo per cui stiamo facendo questi cambiamenti. Non facciamo queste cose per il gusto di scioccare, ma per tentare nuove sfide e far avanzare la narrazione in modo genuino".

X-Men '97, i registi della serie in lizza per guidare il ritorno dei mutanti nel MCU?

Chi sarà il nuovo leader degli X-Men?

Adesso che la squadra è a pezzi, chi guiderà gli X-Men adesso? Una domanda a cui Castorena ha provato a rispondere:

"Magneto non è importante in questo momento?", ha risposto Castorena sorridendo durante la nostra intervista. "È solo una domanda, giusto? Come farà la nostra squadra, questi personaggi che conosciamo e amiamo, a entrare in questo mondo da un giorno all'altro? È un mondo nuovo e quali sono le conseguenze? Quali sono le ramificazioni a livello mondiale della coesistenza tra mutanti e umani?".